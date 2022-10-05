《龍珠超:超級英雄》電影已經上畫，唔知你有冇見到CWB有隻巨型魔童呢？原來同一時間，在銅鑼灣同旺角，都有《龍珠超:超級英雄》Pop Up Store！買公仔、買tee，仲有好多生活百貨同玩具！，而牛涮鍋 Shabu Shabu 又推出「龍珠超限定套餐」，將龜波氣功同魔貫光殺砲變成食物「啪」入口，即刻用舞空術飛去試食！



龍珠超主題餐設計抵死搞鬼

MouMouClub 牛涮鍋呢個《龍珠超:超級英雄》限定套餐，將主角孫悟飯、笛子魔童，仲有新對手人造人伽瑪 1 號、伽瑪 2號，4個戲份最重的角色與食物「融合」！先點指定放題餐單，再加$58就可以追加一客【龍珠超:超級英雄限定套餐連限量卡 1 包】

（鍾世傑 攝／Model：程小霧＠Bite.甘い一口）

同比達一齊打邊爐，呢隻大公仔係喺《龍珠超:超級英雄主題精品》買，下文有介紹。（鍾世傑 攝）

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笛子魔童之魔貫光殺炮 - 墨魚滑配紅蘿蔔



記者覺得這款fusion菜外型真的很搞笑，想出來的人腦洞大開令人拍爛手掌。竟然想出用切片紅蘿蔔，一片一片插在墨魚滑上，扮成笛子魔童絕招魔貫光殺炮，留意食之前不用儲氣。

一片一片紅蘿蔔插在墨魚滑上，扮成笛子魔童絕招魔貫光殺炮。（鍾世傑 攝）

前菜人造人伽瑪1／2號玉子燒



仲記得「RR」紅帶軍嗎？這支軍隊在悟空孩童時代起已四處作惡，後來更創造出人造人，想不到在新電影中又再出現。店家將新角色「人造人伽瑪 1 號」、「 人造人伽瑪2 號」黃色制服化為玉子燒，加上蛋黃醬及茄汁，視覺跟味道同時幫你開胃。

「人造人伽瑪 1 號」、「 人造人伽瑪2 號」玉子燒（鍾世傑 攝）

仙豆袋 -年糕福袋



在《龍珠Z》劇中，一粒仙豆就足以HP回滿血兼飽肚，好在這款真實版並無此功效，吃完還有胃口享用其他美食：仙豆袋子是腐皮壽司做外皮的年糕福袋，而仙豆其實是去殼的枝豆，這一味用來影相打卡一流。

仙豆袋 -年糕福袋（鍾世傑 攝）

悟飯氣功波爆醬日式蟹籽丸



CS！為了將蟹籽丸扮成悟飯的氣功波，竟特別準備底座和一張悟飯紙牌，我服了。

將蟹籽丸扮成悟飯的氣功波，好笑！（鍾世傑 攝）

4星珠 - 骨膠原啫喱



小霧表示如果集齊7粒龍神龍許願，除咗想發達也想為皮膚補充骨膠原變靚啲。補對護膚很有功效。其實不用7粒，單是食了這款四星珠啫喱就OK！將它放入湯底，就可以為整窩湯增加骨膠原。

4星珠 - 骨膠原啫喱（鍾世傑 攝）

【龍珠超:超級英雄限定套餐】超級英雄限量卡

58蚊追加幾款食物算貴，但其實這個餐重點不是食物，而是跟餐送的1包5張龍珠角色閃卡。這套卡一共有20款，仲跟足80年代龍珠萬變卡玩閃卡、暗閃、閃中閃，想齊全套20款，就要加多幾客了。供應期至2022年 12 月 31 日，每位最多可追加3份限定套餐連限量卡，KABU PASS 會員最多可追加 5 份。特別一提，這套閃卡有兩款在電影最後登場的超隱藏人，圖片要在今個星期五才可以公開！請留意當日情報解禁！

全套龍珠超:超級英雄限量卡合共20款：包括閃卡 3 款．暗閃 1 款．閃中閃 2 款．普通卡 14 款／限定8800包，換完即止（鍾世傑 攝）

（全套龍珠超:超級英雄限量卡合共20款：包括閃卡 3 款．暗閃 1 款．閃中閃 2 款．普通卡 14 款／限定8800包，換完即止）

加錢換精品

如果對閃卡冇興趣，其實活動期間在店內食／飲滿$150，都可以加錢換《龍珠超:超級英雄》精品，但留意貨量有限，換完即止，唔好等12月先去。當中最吸引就是傘內印有電影最後出場，某角色最終型態的新插畫。由於片商要求防劇透，圖片要在10月7日星期五才可公開。

魔貫光殺砲發光雨傘｜設計幾型，支柄仲會發光，+HK$158 ( 會 員 ) / +HK$188 ( 非會員 )（10 月下旬登場）

Mou Mou Club 牛涮鍋分店地址／電話／營業時間請自行到facebook查詢

Model：程小霧＠Bite.甘い一口

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《龍珠超:超級英雄》電影主題精品店｜影7米魔童

Model 小Mo身上的《龍珠超:超級英雄》，還有超藍比達公仔正唔正？全部都係《龍珠超:超級英雄》期間限定店內購買的！今次活動有兩間鋪同時舉行，銅鑼灣區的Amaz By Lokianno 主題店地方大一點，比較多動畫角色企牌打卡位！而恒隆中心H&M頂樓（JP戲院對面）更有隻7米高魔童像！

H&M頂樓（JP戲院對面）更有隻7米高魔童像！

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旺角分店有7米悟空

動漫迷最就腳就是去旺角嘉樂坊（AEON門口）的迷你店，同樣會發售逾80款《龍珠超劇場版：超級英雄》最新限定產品！有Tee、布公仔、家品、電腦用品等等，當中最正就A2 Size《龍珠超劇場版：超級英雄》特大閃卡，頭100張有獨立編號。星期五10月7日，旺角嘉樂坊那邊都會有隻7米高悟飯！（CG預想圖）

星期五10月7日，旺角嘉樂坊那邊都會有隻7米高悟飯！（CG預想圖）

各款龍珠超:超級英雄電影主題Tee

+ 7

+ 21

龍珠超:超級英雄主題精品店

地址：銅鑼灣京士頓街2-4號地庫／旺角家樂坊

營業時間：星期一至日：中午12時至晚上9時（Amaz By Lokianno 藝術玩具展覽店）

、星期一至日：中午12時至晚上10時（旺角家樂坊店）

日期：即日起至10月31日

專頁：AmazByLokianno

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