Steam壓倒性好評佳作一個原因激怒玩家 一星期怒轟4萬多負評｜自從Steam開放可以販賣成人遊戲之後，R18作品就在Steam大量湧現；而有在Steam購買/遊玩成人遊戲的話大概都會知道《Mirror》。

《Mirror》原本是Steam上最成功、知名度和評價也是最高的成人遊戲之一，但其正統續作《Mirror 2: Project X》卻因一個原因而被玩家怒轟至「壓倒性負評」。



續作突然公布無色情 一星期被轟4萬多負評 現好評率僅2%

《Mirror》曾經是Steam上面好評率最高的成人遊戲之一，玩法為加上少許RPG升級元素的「三消」，在完成關卡後就可以和女角色色，在遊戲設計上和Steam上其他廉價成人遊戲沒有太大不同或突出之處；但是《Mirror》以極低廉的售價加上以其價格而言水準優秀的CG，以及持續追加新角色DLC豐富內容，令其在成人遊戲玩家之間快速傳播，以至於是過去幾年間曾打進Steam好評排行榜的頭幾位，非常誇張。

《Mirror》在7萬多個評價中獲96%好評

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繼《Mirror》大成功之後，製作團隊打算「食住上」，用Mirror的名義開發多款新作，其中一款便是在今年1月推出的《Mirror 2: Project X》。

遊戲最初以眾籌方式進行，雖然眾籌沒有達標，但是遊戲亦照樣完成開發面世；玩法同樣是3消+美少女，不過畫面變成了以Unreal Engine製作的卡通渲染風格。不過和前作不同的是雖然遊戲內有美少女搔首弄姿的場面，但是卻沒有18禁的色色元素；而官方亦從未亦為本作的年齡層級定性。

《Mirror 2: Project X》

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《Mirror》以色色起家，玩家們也都主要是為了色色而非三消玩法而來，自然是滿心期待《Mirror 2: Project X》也和《Mirror》一樣是18禁的色色遊戲；而遊戲推出以來官方亦有持續更新遊戲，經DLC形式追加了幾位新角色，玩家們也順利成章地認為官方會在某個時間「解禁」成人元素。

雖然有美少女但卻沒有真正色情的Mirror 2: Project X

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詎料在遊戲推出大半年之後，官方最近突然發表聲明，指《Mirror 2: Project X》僅為16+遊戲，將來亦不會加入18禁色情成份。

此公告一出即引起玩家的極大反彈，認為官方蓄意隱瞞遊戲沒有成人元素、背叛玩家的期待，憤而對遊戲留下負評，令到遊戲在Steam上評價也一落千丈，由最初的「好評如潮」在兩日之間急跌至最低的「壓倒性負評」，過去30日的好評率僅2%，即100個評價中有98個為負評。

團隊的公開信

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官方見玩家反彈如此大，急急刊出致玩家的公開信，表明製作《Mirror 2》的初心，並讓所有玩家可以無條件退款同時保留遊戲；看起來相當佛心，不過許多玩家對此仍然不買帳，指團隊在公告中自稱是「硬核機迷，希望製作出如《巫師3》般成熟的遊戲」是虛偽、好高騖遠，更重要是亦沒有解釋到既然沒打算製作色情內容，為何不在遊戲推出之前就說明。

想要色色的玩家

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另外退款並不使用Steam內建的退款機制，而是要在官方另設的退款網頁中登入Steam帳號來進行退款手續，許多玩家都對此存疑，擔心經外部網頁進行退款對自己的Steam帳號是否安全。

退款網頁使用官方api登入steam帳號，一般而言是不怕帳號/密碼會洩露，但始終還是會令人不太放心。

平心而論，如果遊戲自最初就開心見誠地公布為16+遊戲、沒有色情元素，又或者是不要用《Mirror》的名字而是另開一個新IP去做「巫師3般的成熟遊戲」，應該不會落得現時人人口誅筆伐的困境。

考慮到遊戲本身售價低廉退款又麻煩，應該不會有太多玩家花大功夫去退款，《Mirror 2: Project X》無疑仍是大賺一波的成功作，但在失去了玩家的信任之下其他《Mirror》IP的前景就令人擔憂了。

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