《新．超人》（Shin﹔Ultraman）電影上映，《超人帝卡》11月亦將於ViuTV上架，LCX 跟BANDAI Tamashii 合辦了一個Ultraman展覽，場內除了超巨型SHF超人帝卡雕像，還有很多款怪獸、外星人的立牌。而重中之重就是香港區獨家發售「美漫封面版」「NYCC」 SHF 超人吉田！



注目點1：帝卡放大版立像

這個展覽名字實在是有點長，叫「LCX x TAMASHII NATIONS ULTRAMAN FIGURE MANIA ：超人之決戰海港 展覽」，從LCX大門進內，首先會見到以帝卡 Ultraman Decker SHF Figure放大至1.8M的巨型雕像，正與巨型哥莫拉名巴魯坦星人立牌對打。

從大會進場，首先會見到以帝卡 Ultraman Decker 1.8M的巨型雕像。（鍾世傑 攝）

從大會進場，首先會見到以帝卡 Ultraman Decker 1.8M的巨型雕像。（鍾世傑 攝）

除了這一系列巨型展品，還有大量用Ultraman SHF系列製作的玩具情景，包括超人六兄弟、超人銀河、超人 Zero，尼奧+阿斯多拉兄弟、托利加等等等等！而記者就覺得超人吉田對戰怪獸積頓、以及巴魯坦星人的場景都好有氣氛，影爆！

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Q版超人盲盒ARTlizeD首先賣

行到LCX商場中間，會見到另一個打卡位，先有Tamashii盲盒品牌「Tamashii Nations Box」超人變身Q版公仔ARTlizeD，其concept源自「圓谷創作」當年拍攝超人吉田變身時，利用遠近法錯視效果，為超人製作一隻oversized的巨掌，令超人在視覺上像飛近鏡頭那麼有迫力！全套盲盒有8+1隻隱藏款，場內還有巨大非賣版品迪加可以影相。留意中庭展覽區背面，還有迪加打怪獸的對戰場景！

Tamashii盲盒品牌「Tamashii Nations Box」超人變身Q版公仔ARTlizeD（鍾世傑 攝）

全套ARTlizeD盲盒有8+1隻隱藏款，場內還有巨大非賣版品迪加可以影相。（鍾世傑 攝）

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期間限定店：搶NYCC SHF吉田

最後、最重要就是購物部份，今次展覽會有NYCC紐約漫畫節限定版《Rise of Ultraman》別注色SHF figure（$400／每人限買2隻／售完即止），以及超人55週年版SHF美菲士星人！（$460／每人限買1隻／售完即止）

NYCC紐約漫畫節限定版《Rise of Ultraman》別注色SHF figure（$400／每人限買2隻／售完即止）（鍾世傑 攝）

右起：NYCC紐約漫畫節限定版《Rise of Ultraman》別注色SHF figure（$400／每人限買2隻／售完即止），以及超人55週年版SHF美菲士星人！（$460／每人限買1隻／售完即止）（鍾世傑 攝）

除了兩款限定品，同你掃盡Pop Up Store其他萬代Tamashii玩具，睇睇有乜值得一買！

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最後還要留意一些入場資訊及購物換禮品情報

LCX x TAMASHII NATIONS ULTRAMAN FIGURE MANIA 「超人之決戰海港」 展覽



活動日期:2022年 10月 7日至 2022年 11月 13日

開放時間:上午 10 時至晚上 10 時

活動地點:尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX 正門

入場費用:免費



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