消費券八達通扭蛋｜你張八達通是否已收了消費券、有好多錢錢？對了對了，最近尖沙咀海運大廈玩具反斗城有個「扭蛋運動日」期間特設特價扭蛋區，大量BANDAI扭蛋機，10蚊起扭特價蛋，包括高達／海賊王／美戰／拉打／超人／鬼滅／迪士尼／蠟筆小新／麵包超人以及Sanrio系列。



扭蛋運動日特價扭蛋區掃平蛋

扭蛋運動日期間特設特價扭蛋區，20蚊區會比較多大熱作，比如《高達》、《美少女戰士》，《幪面超人 Saber》！而且現場士大夫講過活動至11月1日為止是會不斷補貨的，絕對不會任由它有機冇蛋扭，所以有時間可以落去碰運氣！

10至20蚊有超人、拉打、高達、美戰、鐵甲萬能俠扭！

扭蛋運動日特價扭蛋區掃平蛋（鍾世傑 攝）

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高達、美少女戰士都係20蚊一扭

唔使睇價錢、全部10蚊！係10蚊扭拉打／鬼滅！

「唔使去淘寶、唔使去深水埗」，「扭蛋運動日」期間特設特價扭蛋區還有個10蚊超特價專區，全部款式通通10蚊扭1次，款式還要是《幪面超人》、《Ultraman》、《鬼滅之刃》等一線作品！

以下款式：2000蚊消費券可以扭200隻😍😍



+ 11

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最後當然要睇埋其他30至50蚊機款

最後當然要睇埋其他30至50蚊機款。（鍾世傑 攝）

最後當然要睇埋其他30至50蚊機款。（鍾世傑 攝）

最後當然要睇埋其他30至50蚊機款。（鍾世傑 攝）

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這個限定店還有些親子向的活動，父母帶小朋友去反斗城買幼兒玩具，自己又扭埋一份，只要在場內集齊3張扭蛋紙，即可換扭蛋襟章、集齊5張更可換領扭蛋環保袋，開心！

尖沙咀海運大廈 – Bandai x玩具”反”斗城，扭蛋運動之日

地點：玩具“反”斗城尖沙咀海運大廈店

日期：2022年10月6日至11月1日｜營業時間 : 上午11時至下午9時正



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