外國Apple Watch 7 用家發生罕有意外，穿戴中的智能手錶忽然在手腕上發出過熱，最終更出煙燒毀、險像橫生！根據9to5Mac報導，一位 Apple Watch Series 7 用戶某日感覺手錶比平時熱，事主表示當日溫度為攝氏 20 多度（過 70 華氏度），於是就脫下手錶檢查，驚見Apple Watch的錶背已經有裂痕！說時遲那時快，手錶更發出過熱警告，轉眼就自動關機。



表面玻璃裂開｜事主情急掉窗外瞬間爆炸

事主即日就聯絡了Apple客服，並準備開始調查成因，負責個案的經理要求事主靜待Apple回覆，期間不要再碰手錶。但想不到Apple Watch 7 在翌晨起床時情況變得更惡劣，表面溫度熱到燙手，連前錶面螢幕的玻璃都已開始有從內漲爆的跡象！當他想拍照與 Apple 聯絡時，Apple Watch Series 7 就傳出疑似爆裂／爆炸的聲音，情急之下事主一手將 Apple Watch 丟出窗外，未幾就真的爆炸了！

外國Apple Watch 7 用家發生罕有意外，穿戴中的智能手錶忽然在手腕上發出過熱，最終更出煙燒毀

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一位 Apple Watch Series 7 用戶某日感覺手錶比平時熱，事主表示當日溫度為攝氏 20 多度（過 70 華氏度），於是就脫下Apple Watch Series 7 檢查，驚見Apple Watch的錶背已經有裂痕。



第一日事主發現手錶過熱，已發現錶背有裂痕。

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事主後來發現沙發上有道燒焦的黑痕，他到戶外尋找Apple Watch Series 7 的殘骸，並拍下了當時的實況影片，可見手錶冒出大量黑煙，更收錄了事主破口大罵的粗口聲！Apple 知道事態嚴重，馬上安排上門收走這支有問題的 Apple Watch Series 7到實驗室分析毀壞成因。本來Apple還要求事主簽署保密協議，不可將事件公開。但受害人拒絕，最終向9to5Mac爆料，大家才可以看到事發的經過。

事主擔心電子產品黑煙有毒

Apple暫時沒有任何回應，而事主因為擔心吸入的電子產品黑煙有毒，還到醫院急症室求診，好在並沒甚麼大礙。而根據Apple Watch Series 7 推出以來的新聞及試玩報告，希望只是個別事件吧！如果各位的Apple Watch都出現過熱情況，都記得要馬上脫下來讓它冷卻，再有問題就要盡快聯絡Apple了。

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