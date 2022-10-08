單機遊戲最快要11月才有比較重頭的《Pokemon 朱／紫》，10月還是以手機遊戲為主，馬上推薦5款值得留意的手遊新作，GameOne《掌門小師妹》以收集不同能力的「小師妹」為樂，而bili投資開發的3D機甲少女風指令動作遊戲《艾塔紀元》就有大量日本聲優配音。



《掌門小師妹》重女仲有NFT

平時打手遊一般也是主角自己儲服裝、收集寵物，GameOne 代理這款RPG《掌門小師妹》，在冒險旅途中可以邂逅不同性格、招式的「小師妹」，老婆愈多、能力愈多。而角色服裝也不限於古裝武俠，還可以換現代流行、未來科技風，穿搭百變。這款《掌門小師妹》還配合塊鏈技術，推出星辰神獸 NFT，可在Opensea上購買星辰令，進入專屬星辰副本打怪打boss收集星鑽換星辰神獸NFT，提升能力數值同玩家角色戰力。iOS下載／Android下載

《掌門小師妹》畫面

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《浣熊不高興》獸控必玩

Roguelike 手機遊戲《浣熊不高興》10 月 8 日雙平台上架，最大特點是遊戲中角色全都是毛茸茸的熊馮浣熊，玩家要挑戰隨機產生的版圖，不斷戰鬥去收集夥伴、打造飛船。技能養成系統很豐富，獲得祝福，強化各種裝備及角色屬性後，在 Build 的過程上不會悶。iOS下載／Android下載

《浣熊不高興》畫面

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《艾塔紀元》機甲美少女海陸空大戰

bilibili 投資開發的3D 機甲美少女 RPG《艾塔紀元》（エタクロニクル）10 月 14 日雙平台上架，玩家身處多方角力爭奪地球資源的近未來世界SF舞台，操縱少女型機動兵器「E.T.E」進行全 3D 即時指令戰鬥，E.T.E 角色數量眾多，並劃分成海陸空 3兵種，可以像打《機戰》一樣根據不同舞台進行編隊配置。更有田中理惠、M.A.O等大牌配音。

事前登錄：連結

《艾塔紀元》

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《奇蹟 MU：經典之戰》勁多特別玩法

《奇蹟 MU：經典之戰》得到韓國 Webzen 授權、復刻經典PC遊戲《奇蹟》為手機版， 10 月 13 日雙平台正式上市。官方近日還公開火龍來襲、攻城戰兩個新打法；前者的報酬非常豐厚，而後者則需要組成戰盟攻占龍之塔，同屏內有100人互相廝殺，好刺激呀！iOS下載／Android下載

《奇蹟 MU：經典之戰》

《指劍江湖》10月12日刪檔封測再啟

古風二次元武俠手遊新作《指劍江湖》將在10月12日起舉辦為期五天的「尋夢再啟」Android刪檔測試，即日至10月12日23:59，可以到遊戲官網、Facebook粉絲團取得封測啟動碼，搶先體驗武俠ARPG所帶來的特色江湖。參與測試又達成目標，可以獲得限定頭像框、掛飾、尋訪券等禮品。

刪檔封測登記：連結

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