火炬之光：無限攻略 五大職業特色介紹 新手開荒角色推薦 Android / iOS手遊｜爽快刷寶手遊《火炬之光：無限》於今日多平台正式公測，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括五大職業（角色）介紹以及開荒職業推薦。



火炬之光：無限五大職業介紹 天賦技能選擇多玩法多變

《火炬之光：無限》中有狂人、聖槍、冰焰、時空和指揮官五個職業；雖說每個職業都有各自的基礎能力和特色，但本作有著非常高的自由度和豐富的天賦、技能系統，組合和變化之多每個職業都有多種流派可以玩，例如冰焰也可以玩成持劍近戰的魔法劍士、狂人也能玩成打出高額元素傷害的疑似法師；因此比起職業本身的特性，比較建議依照對造型的喜好來選擇職業。

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五大職業介紹：



狂人：類似Diablo中的野蠻人，以近戰攻擊為主；攻擊時會累積怒氣，怒氣越高攻擊力和攻擊速度也會越高，儲滿怒氣可以釋放必殺技。

聖槍：類似Diablo的惡魔獵人 / 亞馬遜，以遠程攻擊和充能形式的子彈攻擊為主，可消耗子彈來作出強力攻擊。

冰焰：類似Diablo中的法師，能使用各種冰和火的法術，擅長大範圍攻擊。使用法術時會累積相應的冰/火能量並釋放脈衝攻擊大範圍敵人。

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時空：近距離法術職業，定位較為接近其他遊戲中的德魯伊和術士的混合體，能使用閃電以及各種和時空相關的技能。

指揮官：類似ARPG遊戲中的召喚系角色（如《龍之谷》的機甲蘿莉） ，擁有召喚小兵、炮塔等單位助戰的能力，也有強化召喚物的技能。

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開荒職業推薦

在之前的封測中較多玩家指用指揮官來開荒，主要是召喚系角色的小兵/炮塔能幫忙拉仇恨，讓自己不會那麼易死；不過也可能只是因為指揮官是相對較新的職業所以才更多玩家去嘗鮮。如果想較容易上手和較快成型，推薦選擇狂人或是冰焰，兩者都有容易使用的大範圍攻擊可快速清怪，加快升級推圖刷寶進度。

狂人開局可採用「旋風斬」流派，主力技能是旋風斬，天賦選征戰之神和神行武士，因為這兩個天賦下都有大量加護甲和減少傷害的技能，提升玩家的生存能力，輸出全部交給旋風斬就可以了。

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成型之後旋風斬基本上是全屏攻擊，不停轉就行了

冰焰開局則用「冰錐」流派，主力技能是冰錐，天賦選知識之神和秘術師，因為這兩個天賦下面都有多個提升法術傷害和冰凍傷害的技能；然後為主力技冰錐術配上散射、節能施法、機率冰凍等輔助技能，將冰錐術強化到極限就可以一招打天下；當然還需要位移和回復技能。兩者都是操作相對容易上手而且較早期就成型的流派，可以一路玩到後期，也可以到對遊戲比較熟悉時再轉玩其他流派。

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