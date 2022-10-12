鏈鋸人 01 線上看｜《鏈鋸人 Chainsaw Man》（チェンソーマン）第1話10月11日播出，爆上香港Google人氣搜尋TOP 10，旺角仲同步出現巨型廣告。但問題來了，香港究竟點樣睇第1話？馬上教你點樣合法線上同步睇！



香港同步最快睇B站｜但有一弱點

原來今次中國、香港、澳門、台灣多個市場，都由BiliBili B站取得日本同步播放權。只要手機安裝Bilibili App，又或者上bilibili官網，就已經可以直接睇到《鏈鋸人》，不過就要付月費成為「大會員」才可以睇到最佳畫質。

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Ani-One、Netflix 遲一週但必定足本

另外，《鏈鋸人》還可以在Ani-One（限收費會員）及Netflix（需付月費），都可以遲一星期在10月19日收看。對中國平台沒有任何不滿，不過國內對動畫尺度要度比較嚴謹，《鏈鋸人》這類有點「踩線」的動畫，如擔心BiliBili版會飛走流血場面又或一些對白情節，可能睇Ani-One及Netflix會比較放心。

《水星的魔女》第0話早前在YouTube播放時都刪走頭部中槍場面，Netflix則一刀不剪，相信《鏈鋸人》都是看Netflix最原汁原味。

此為Ani-One Asia YouTube Channel，正式的第一集需要月費會員才能收看。

如果你正身處外地，還可以考慮用Amazon Prime Video收看。但港區用家需要用VPN才能看到節目內容。

如果你正身處外地，還可以考慮用Amazon Prime Video收看。

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《鏈鋸人》殺到香港 旺角重現涉谷車站巨形廣告板

早前《鏈鋸人》動畫在日本涉谷SHIBUYA109外牆以及涉谷站通道貼滿平面宣傳海報，這次片商將涉谷站的巨形廣告移師旺角，就位於西洋菜南街 x 山東街交街位置，近來去信和中心又可以搵7米悟飯，又《鏈鋸人》大海報打卡，正！

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