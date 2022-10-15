連登仔選10大動漫完美女友 冠軍人選被炮轟 網民：佢有咩贏到海夢｜動漫其中一個最引人入勝的地方就是有著各種別具個性和魅力的美少女角色，在現實中幾乎不可能找到的完美女朋友在動漫作品就可以大滿足。最近有連登仔發表帖文嚴選10大動漫界完美女友，但其選角卻被不少網民質疑有欠公道。



嚴選十大動漫完美女友 多位人氣女角入選但冠軍被質疑

連登網民「渡邊星」日前在連登討論區發表帖文「嚴選動漫界十大完美女友」，選出十位動漫美少女角色。帖文未有詳細列出評選條件和準則，也沒有解說每個角色入選的原因；不過上榜者大都是曾經的人氣角色或是「女友力」非常高的角色，因此在排行榜第10到第3位都獲得不少正評。

唯獨是冠軍和亞軍的選擇就似乎令許多網民不敢苟同；尤其是第一位「水原千鶴」，事關《出租女友》這部作品雖然公認人物外貌造型是超一流，惟劇情和角色性格都令人相當反胃，女主角水原千鶴更大概男主角以外受到最多批評的一位。

《出租女友》女主角水原千鶴的人設被受網民批評

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即睇連登仔選10大動漫完美女友排行榜：



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網民意見，就算真的要在《出租女友》裡面選一個女友，也明顯是應該選更科瑠夏以至墨染，時常被宅宅譏為「臭婊子」的水原千鶴，竟然在「完美女友」名單奪冠，實在不太能被接受。而最重要的是前季的宅界總老婆「喜多川海夢」（出自《戀上換裝娃娃》）竟然沒有上榜，實是人神共憤。

宅界公認的完美夢中情人海夢竟然沒有上榜，完全不能接受。

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不過樓主一來並未就角色入選的原因作解說，而當其他網民質疑為何海夢或其他女友力高的角色未有上榜時，亦只清一式以「水原千鶴屌打」作回應；以至令人覺得樓主不是《出租女友》腦殘粉，就是想借出租女友和水原千鶴的討論度來釣魚。嘛，不過所謂情人眼裡出西施，或者水原千鶴真的就是樓主的完美夢中情人，即使口味和一般人有所不同也是沒法的事。

順便一提如果讓小編來說，完美女友應該是《旋風管家》的桂雛菊...好像有點太老了

連登仔選10大動漫完美女友排行榜：



第10位 冰室菖蒲 《理科生墜入情網，故嘗試證明。》



第9位 戰場原黑儀 《化物語》



第8位 櫻島麻衣 《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》



第7位 雪之下雪乃 《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。》



第6位 愛蜜莉雅 《Re：從零開始的異世界生活》



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第5位 惠惠 《為美好的世界獻上祝福！》



第4位 千反田愛瑠 《冰菓》



第3位 四宮輝夜 《輝夜姬想讓我告白》



第2位 由美娜·艾爾涅雅·貝爾法斯特 《帶着智能手機闖蕩異世界。》



第1位 水原千鶴 《出租女友》



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