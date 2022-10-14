Xbox Game Pass / PS Plus 10月份新增遊戲刺客信條全系列任玩｜Xbox Game Pass不論遊戲陣容還是用家人數都越來越強勢，PlayStation方也拿出同樣有遊戲庫訂閱服務的「貴Plus」PlayStation Plus Extra / Deluxe來對抗；兩者都會定期為自己的訂閱服務追加新遊戲，以下為10月份兩者的遊戲庫新追加遊戲一覽。



瘟疫傳說首發上Game Pass、PS Plus刺客信條全系列任玩

今個10月份PlayStation大刀闊斧，為自己的Plus遊戲庫一口氣新增了20款遊戲，其中大部份均是大作遊戲，像是DQ11S、Grand Theft Auto: Vice City GTA罪惡城市等；特別值得一提是新增了除初代《刺客教條》之外整個刺客系列的所有正傳作品，由刺客教條2一直到最新的刺客教條：英靈殿一共16款作品都可以玩到；不過美中不足之處是較舊的作品如「Ezio合集」並未支持60FPS。另外也增加了幾款《人中之龍》遊戲，貴Plus會員今個月不怕無Game玩了。不過要提提是《GTA: 罪惡城市》是限時加入4個月，預定於明年2月尾下架，想玩就要快手。

PS Plus 10月的陣容算是不錯

至於Xbox Game Pass方面雖然新入庫遊戲數量不及PS Plus，不過陣容也是一點都不弱，主要是10月13日有極度好評的模擬經營遊戲《戴森球計劃》Dyson Sphere Program、14日有致敬《異形》系列的第一身射擊遊戲《Scorn》蔑視，以及18日有大作《瘟疫傳說：安魂曲》首發即上Game Pass。另外就是月初已經加入XGP的《騎士精神2》Chivalry 2。

10月份Xbox Game Pass新加遊戲：



+ 4

《騎士精神2》 雲 + Xbox Series X|S + PC

《中世紀王朝》 Xbox Series X|S

《行屍走肉：The Complete First Season》 PC

《行屍走肉》第二季 PC

《Costume Quest》 雲 + Xbox Series X|S

《Eville》 Xbox Series X|S + PC

《戴森球計畫》 PC

《蔑視》 Scorn 雲 + Xbox Series X|S

《瘟疫傳說：安魂曲》 雲 + PC + Xbox Series X|S

10月份PS Plus Extra / Deluxe新增遊戲陣容：



+ 11

《Grand Theft Auto: Vice City》- 最終版 | PS4、PS5

《勇者鬥惡龍 XI S:尋覓逝去的時光 – Definitive Edition》| PS4

《刺客教條：奧德賽》| PS4

《勇者鬥惡龍 創世小玩家》| PS4

《勇者鬥惡龍 創世小玩家2》| PS4

《勇者鬥惡龍 英雄集結》| PS4

《勇者鬥惡龍 英雄集結II》| PS4

《Inside》| PS4

《靈媒》| PS5

《NARUTO TO BORUTO新忍出擊》| PS4

《刺客教條：編年史 -中國》| PS4

《刺客教條：編年史 -印度》| PS4

《刺客教條：編年史 -俄羅斯》| PS4

《刺客教條III重製版》| PS4

《刺客教條：梟雄》| PS4

《Hohokum》| PS4

10月份PS Plus Deluxe限定新增遊戲陣容：



《人中之龍3重製版》

《人中之龍4重製版》

《人中之龍5重製版》

《Limbo》| PS4

《Ultra Street Fighter IV》| PS4

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