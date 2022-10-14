She-Hulk 結局｜在迪士尼串流平台 Disney+ 上連載的 Marvel 影集《變形女俠（She-Hulk: Attorney at Law）》，於 10 月 13 日迎來季終集，結局內容十分破格，令網上討論聲音一發不可收拾。而其實除了結局以外，《She-Hulk》影集一路走來在 Fans 群中都有著兩極評價，趁著季終，也是時候來總結一下。



She-Hulk 結局超破格

《She-Hulk》影集進入中盤時，由於劇情太過平淡而被一眾 Fans 惡評，幸而第 8 集讓夜魔俠（Dare Devil）Matt Durdock 正式現身、又加上連場大戰讓評價回升；來到最後一集，一眾 Fans 都期待著本季有何伏線揭露，但《She-Hulk》的編劇團隊卻利用了 She-Hulk 此角的特性編寫了一個風格奇異的結局。

***以下內容富含《She-Hulk》全劇的劇集內容，如未有觀看影集的讀者斟酌閱讀***

就是「主角」自己打破第四道場改劇情…想不到吧？

第 9 集的故事由 Jen Walters 在上集結尾時因隱私被揭而失控變身說起，及後她被迫配戴能力抑制器，面對失去力量與及「She-Hulk」的身份，她決定尋求「惡煞（Abomination）」、Emil Blonsky 的幫助，但卻意外撞破一手偷取她私隱資料的秘密直男組織 Intelligencia 的集會，其化名為 Hulk King 的主腦更親自現身、最終揭露他從 Jen 的血液中分離出變形成份，注射後獲得力量。

本集上半部份的內容來到這裡，套路與絕大多數超級英雄片都大同小異，尤其是「反派獲得超能力」這部份 － 而 Jen 亦意識到了這一點，她以打破第四道牆的方式強制將影片暫停，再逕自走入《She-Hulk》的製作團隊中找編劇理論，編劇們直接指出這個結局不能改變，因為這是「KEVIN」的意思。

當觀眾以為這個「KEVIN」是指 Marvel Studios 的現任總裁 Kevin Feige，Jen 最終找到的卻是一個名字縮寫為「K.E.V.I.N.」的人工智能。

仔細留意 「K.E.V.I.N.」的設計，其實有還原了 Kevin Feige 常戴 Cap 帽的招牌造型

在 Jen 與 KEVIN 的對話當中，雙方不斷打破第四道牆、作出自嘲並回應觀眾一路以來對 Marvel 電影、劇集的意見。

Jen 還直接問「X-MEN」何時會出現，雖然 KEVIN 未有回答，但…唔該哂

最終在周旋之下，Jen 說服了 KEVIN 讓她自己決定劇情，而且不單是結局部份，而是大改 － 包括取消了「偷血」的伏線、不用大戰收尾（因為太貴）、以及…讓夜魔俠出現。

在 Jen 的決定之下，Hulk、即 Bruce Banner 留到最後才出現，而且帶來了他在 Sakaar 星生下的兒子 Skaar，埋下了《World War Hulk》電影的伏線

《She-Hulk》引正反激辯、7大優缺點分析

《She-Hulk》的季終結局的確帶來了完全有別於其他 MCU 電影的走向，但太過迥異的劇情處理卻令網上引起激烈的辯論。

一方面看不慣這種打破第四道牆手法的觀眾直指 Marvel 這樣的處理是不負責任、認為《She-Hulk》這樣收場與「爛尾」無異；而另一方面有熟知設定的 Fans 就力撐 Marvel，認為一個本身已有打破第四道牆能力的角色，會以這樣的方法改變自己作品的劇情並無不妥。

除了結局的爭議，其實一路走來《She-Hulk》一劇都有大量兩極評價，以下就為大家總合此劇的 7 個優、缺點，看各位又是否認同。

缺點1：貶低男性

《She-Hulk》由製作前期開始，已經表明是「女權至上」，除了製作團隊大量起用女性，其內容更不止一次諷刺父權直男的刻版形象，故事中的男人不是弱智窩囊，就是一肚壞水，後來的秘密組織 Intelligencia 更是單單一副「仇女」模樣。

以 Hulk King 身份暗地攻擊 Jen 的 Todd Phelps，愚蠢、自大、有錢、冇品，完全就是女權份子口中的「男人」

想強調「Girls’ Power」其實並無不妥，但真要眨低男性才可以突出此主旨嗎？

缺點2：劇情欠張力

愛追看超級英雄電影的觀眾，經常都想要追求官能刺激，最好集集都要大爆炸、拳拳到肉，然而《She-Hulk》表面上是超英電影，實際上卻是探討女性的身份追求、身份認同，故中間 2～3 集都充斥大量文戲，讓 Jen 尋找自我，顯然不能滿足部份觀眾的胃口。

第7集的超能人互助會情節，用「極具爭議」去形容都不為過

缺點3：戰鬥場面太弱

盼足大半集時間，以為終於有打鬥場面，結果《She-Hulk》中的動作設計卻是弱得出奇，往往都是一拳一腳就終結戰鬥，最強的一場已經是第8集 DareDevil 出現之後，難怪會被人垢病。

缺點4：特技效果差

電腦動畫特技是現世代超級英雄片的核心所在，但《She-Hulk》的特效卻是眾所周知的強差人意，除了 She-Hulk 的皮膚質感經常「時好時壞」、令人有觀看 3D 卡通的視感。

事實上正式上載時的版本（左）已經比預告片時（右）改善了不少

Jen 從人類與 She-Hulk 形態之間的切換更往往以兩鏡剪接的手法完成（去到最後一集更明目張膽地講明這樣變身「太貴」，決定用「鏡頭一轉」的方式處理便算）。

優點1：明星客串

雖然《She-Hulk》的缺點非常明顯，然而將之放諸所有的 Marvel 電影／影集當中，它又卻是不能忽略的亮眼存在，其首先領先其他對手的，在於影集內出現角色的「含金量」。

除了復仇者級別的「Hulk」Bruce Banner 之外，劇內大大小小在電影中有名有姓的客串角色還包括有夜魔俠 DareDevil、惡煞 Abomination以及在 MCU Phase 4「老是常出現」的 Wong 等等，還真的找到了美國饒舌歌手 Megan Thee Stallion 出演。

優點2：忠於原著

雖然打破第四道牆的手法在電影界別未必人人可以接受，然而 She-Hulk 在漫畫原著當中就是如此，而且劇集中她與編劇對質還略嫌未夠瘋狂，在漫畫中她可是會跳入另一期漫畫中與另一個自己對打呢。

優點3：風格創新

Jen 與 KEVIN 的最後對談，其實是以一個律師的口吻為是次的嘗試作出「辯護」，勉強也算是點了「律政喜劇」的題

除了上面讓 She-Hulk 跳出既定路線的走向，編劇團隊全程都在以其回應網上對《She-Hulk》、整個 MCU 世界、甚至是女權主義的負面言論，無疑是一齣帶有力量、有自己訊息的新型喜劇，不論觀眾喜愛與否，我們都不能否認《She-Hulk》在敍事風格上創出另一種風格，算是 Marvel 影視歷程上的濃墨一筆。