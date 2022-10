Uncharted秘境探險盜賊傳奇合輯PC版簡評:神畫質4K60FPS重溫經典|最近一兩年PlayStation積極將自家的獨佔作品移植去PC再賣一波,最近推出就有《Uncharted 4》的PS5高清合集《秘境探險:盜賊傳奇合輯》Uncharted: Legacy of Thieves Collection推出,以下為《香港01》科技玩物頻道簡評。



畫面靚又流暢 壯麗景色超一流

《秘境探險:盜賊傳奇合輯》Uncharted: Legacy of Thieves Collection原本是PS5用的Uncharted 4 + Uncharted: The Lost Legacy Remaster高清升級版,現在再移植至PC。

Uncharted 4的PS4原版在當時可說是用盡了PS4的機能,畫面即使以現今角度看也是很不錯;而高清化之後畫面質素是更上一層樓,即使以PS5世代的標準而言也是上乘質素和《最後生還者2》、《地平線西域禁地》等所差無幾,尤其是不少景色開揚的地方,隨便截個圖就是wallpaper級數了,只能說頗皮狗在造景方面實在有一套。

啲景真心無得輸

不過PS4版Uncharted的一個缺憾是暢度方面始終受機能所限只能有30FPS;而高清版除了畫質強化之外最好的地方自然是有60FPS,較早推出的PS5版提供3個顯示模式,分別是保真模式(原生4K、30FPS)、效能模式(動態4K、60FPS)和效能+模式(1080P、120FPS)

來到PC版則是可以自由調整畫質,電腦性能強的話可跑出比PS5更好的效果;據官方的硬件要求,有2070的話已可做到2K 60FPS;如果有3080和i9-9900以上的話更可以4K畫面全開60FPS,遊戲本身的效能應是做得不錯;記者的電腦配置3070Ti和i5-12400跑1080p當然是毫無壓力畫面全開全程完美流暢度,不過記者也只有1080p屏幕未能測試遊戲2K和4K的表現。

畫面表現可逐項調整,亦支援超闊屏,配合各自的電腦配備。

遊戲內容夠穩陣

Uncharted 4本身是個電影感十分強,說是遊戲其實更像是互動電影的體驗;遊戲採用線性關卡形式,只要不斷前進就能完成遊戲,其中有大量跳台謎題以及和敵人駁火戰鬥等,是玩家們公認PS4最好的遊戲之一。至於同合輯包含的《The Lost Legacy》雖然流程比Uncharted 4要短但亦是評價很高。換言之就是遊戲內容的質素不用擔心,高清版視覺體驗再一步提高之下,不論有沒有玩過PS4版都十分推薦可以再玩一次。

Uncharted系列的電影感在遊戲史上是數一數二

支援Dual Sense手掣

本作支援Dual Sense手掣,將Dual Sense手掣以USB線連接至電腦,就可對應Adaptive Trigger和觸覺回饋Haptic feedback功能。記者個人不是太喜歡Adaptive Trigger(不是說手感不好但用起來總會擔心很易壞),但是觸覺回饋一直都是Dual Sense一個非常強大的功能;如果你認為只是區區震掣哪會有這麼大的分別,那麼真的只能說,要親自拿上手玩才知道,完全不是同一回事。

不過另一方面,也會覺得既然越來越多PS遊戲可以在PC上玩到、又能使用到Dual Sense的功能,不禁會越來越令人覺得根本不需要買PS5,買個Dual Sense接駁去電腦玩便可以了...

移植有心機

有時移植或高清版遊戲會出現優化/打磨不足,造成嚴重lag機或多bug等問題(例如之前的GTA Trilogy...),今次Uncharted則沒有這情況,除了遊戲效能良好外也添加了不少為PC而設的功能,如可自由更改按鍵配置(對不少玩家來說非常重要)、超闊屏支援、AMD SFR2演算法、光線追蹤開關、 Razer Chroma等RGB支援功能等等。或者不算是非常有驚喜的一點,但至少該做的都做足了。

總結:無伏保證 有折更抵



以Game論Game,本作實在是相當不錯,畢竟Uncharted 4本身就是個非常好評(玩家評分也很高,不用怕是媒體誇大)的遊戲,換個角度來說是一定「無伏」,主要考慮的點就是遊戲類型適不適合自己和價錢。本作PC版定價398港元,而且「一雞兩味」比起要價五百多還砍掉了多人模式的《The Last of Us Part I》抵玩得多;不過既然已經上了Steam,也就代表將來必定會打折,如果不急著玩的話也是可以考慮等特賣活動有折時才出手。



