Uncharted秘境探險盜賊傳奇合輯PC版簡評：神畫質4K60FPS重溫經典｜最近一兩年PlayStation積極將自家的獨佔作品移植去PC再賣一波，最近推出就有《Uncharted 4》的PS5高清合集《秘境探險：盜賊傳奇合輯》Uncharted: Legacy of Thieves Collection推出，以下為《香港01》科技玩物頻道簡評。



畫面靚又流暢 壯麗景色超一流

《秘境探險：盜賊傳奇合輯》Uncharted: Legacy of Thieves Collection原本是PS5用的Uncharted 4 + Uncharted: The Lost Legacy Remaster高清升級版，現在再移植至PC。

Uncharted 4的PS4原版在當時可說是用盡了PS4的機能，畫面即使以現今角度看也是很不錯；而高清化之後畫面質素是更上一層樓，即使以PS5世代的標準而言也是上乘質素和《最後生還者2》、《地平線西域禁地》等所差無幾，尤其是不少景色開揚的地方，隨便截個圖就是wallpaper級數了，只能說頗皮狗在造景方面實在有一套。

啲景真心無得輸

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不過PS4版Uncharted的一個缺憾是暢度方面始終受機能所限只能有30FPS；而高清版除了畫質強化之外最好的地方自然是有60FPS，較早推出的PS5版提供3個顯示模式，分別是保真模式（原生4K、30FPS）、效能模式（動態4K、60FPS）和效能+模式（1080P、120FPS）

來到PC版則是可以自由調整畫質，電腦性能強的話可跑出比PS5更好的效果；據官方的硬件要求，有2070的話已可做到2K 60FPS；如果有3080和i9-9900以上的話更可以4K畫面全開60FPS，遊戲本身的效能應是做得不錯；記者的電腦配置3070Ti和i5-12400跑1080p當然是毫無壓力畫面全開全程完美流暢度，不過記者也只有1080p屏幕未能測試遊戲2K和4K的表現。

畫面表現可逐項調整，亦支援超闊屏，配合各自的電腦配備。

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遊戲內容夠穩陣

Uncharted 4本身是個電影感十分強，說是遊戲其實更像是互動電影的體驗；遊戲採用線性關卡形式，只要不斷前進就能完成遊戲，其中有大量跳台謎題以及和敵人駁火戰鬥等，是玩家們公認PS4最好的遊戲之一。至於同合輯包含的《The Lost Legacy》雖然流程比Uncharted 4要短但亦是評價很高。換言之就是遊戲內容的質素不用擔心，高清版視覺體驗再一步提高之下，不論有沒有玩過PS4版都十分推薦可以再玩一次。

Uncharted系列的電影感在遊戲史上是數一數二

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支援Dual Sense手掣

本作支援Dual Sense手掣，將Dual Sense手掣以USB線連接至電腦，就可對應Adaptive Trigger和觸覺回饋Haptic feedback功能。記者個人不是太喜歡Adaptive Trigger（不是說手感不好但用起來總會擔心很易壞），但是觸覺回饋一直都是Dual Sense一個非常強大的功能；如果你認為只是區區震掣哪會有這麼大的分別，那麼真的只能說，要親自拿上手玩才知道，完全不是同一回事。

不過另一方面，也會覺得既然越來越多PS遊戲可以在PC上玩到、又能使用到Dual Sense的功能，不禁會越來越令人覺得根本不需要買PS5，買個Dual Sense接駁去電腦玩便可以了...

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移植有心機

有時移植或高清版遊戲會出現優化/打磨不足，造成嚴重lag機或多bug等問題（例如之前的GTA Trilogy...），今次Uncharted則沒有這情況，除了遊戲效能良好外也添加了不少為PC而設的功能，如可自由更改按鍵配置（對不少玩家來說非常重要）、超闊屏支援、AMD SFR2演算法、光線追蹤開關、 Razer Chroma等RGB支援功能等等。或者不算是非常有驚喜的一點，但至少該做的都做足了。

總結：無伏保證 有折更抵



以Game論Game，本作實在是相當不錯，畢竟Uncharted 4本身就是個非常好評（玩家評分也很高，不用怕是媒體誇大）的遊戲，換個角度來說是一定「無伏」，主要考慮的點就是遊戲類型適不適合自己和價錢。本作PC版定價398港元，而且「一雞兩味」比起要價五百多還砍掉了多人模式的《The Last of Us Part I》抵玩得多；不過既然已經上了Steam，也就代表將來必定會打折，如果不急著玩的話也是可以考慮等特賣活動有折時才出手。



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