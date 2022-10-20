高達奧海城 Bandai Spirits Hobby Exhibition｜高達水星的魔女主角機HG風靈高達，還有媽咪在0話使用的HG魔靈高達，在香港市面炒至百幾二百蚊！但只要10月21日起去奧海城「Bandai Spirits Hobby Exhibition」，就可以用正價買到《水星的魔女》各款模型，加上分2批推出共14款會場限定Gundam高達模型，還有3隻1.7米高風靈高達、RX-78-2元祖、突擊自由高達打卡，今次就由超喜歡砌高達的YouTuber Yuna 同大家率先入場潮聖。



筍位01｜1.7米風靈高達

《機動戰士高達 水星的魔女》已播出3集，無論「風靈高達」認唔認自己係高達，呢部女性體型的新主角機，都充滿話題性！BANDAI Spirits 在奧海城舉辦「Bandai Spirits Hobby Exhibition」主題展，Yuna仲帶了自己砌的HG、SD風靈高達到場，跟鎮守大門口的1.7米高「風靈高達」大型立像「母女」相認。

Yuna帶了自己砌的HG、SD風靈高達，跟鎮守大門口的1.7米高風靈高達大型立像合照。（鍾世傑 攝）

Yuna將帶大家率先睇奧海城高達水星的魔女模型展（鍾世傑 攝）

👉消委會SoundBar 20款評測2022｜Sony 三星 6千元表現勝萬六元型號

Yuna：連爸爸都未打過我……

別以為Yuna只是新飯，她表示小時候已經跟爸爸一起砌高達，也看過《0079》，叫她想個甫士跟元祖高達合照，她竟然想到扮阿寶：「連爸爸都未打過我……」，同場亦有「突擊自由高達」立像，一樣要打卡！

別以為Yuna只是新飯，她表示小時候已經跟爸爸一起砌高達，也看過《0079》。（鍾世傑 攝）

同場亦有「突擊自由高達」立像，一樣要打卡！

👉高達水星的魔女｜女主角同性婚約、人機三角戀｜震懾直男Fans三觀

筍位02｜幾好玩！MGEX 突自高達互動展品

為何場內會忽然有隻近2米高的突擊自由高達？因為下個月MGEX Strike Freedom Gundam 就會派貨，在巨型立像背後，有個MGEX 突自高達互動展品，點按屏幕的不同位置，可以睇到MGEX各部件的介紹動畫，好好玩。Yuna自己另外有拍片試MGEX 突自高達互動展品，她上載YouTube片後本文會加link一齊睇！

Yuna自己另外有拍片試MGEX 突自高達互動展品，她上載YouTube片後本文會加link一齊睇！（鍾世傑 攝）

來認識 Yuna



先為大家介紹一下Yuna，她是香港的Cosplayer，也有拍YouTube講打機，她也很喜歡砌高達模型，早前就製作了一款黑 x 紫改色版HG 魔靈高達，她還跟知名動漫YouTuber FLC每星期拍片講《水星的魔女》。HK01記者今次就跟Yuna合作，帶大家一齊睇展覽。如果有時間可以上YouTube Subscribe「Yuna仔」吧！（連結）

筍位03｜超大型BANDAI Spirits 模型 Pop Up Store｜

正價掃風靈高達／魔靈高達

高達擺模型展，戲肉永遠都係買限定版，今次期間限定店有14款會場限定高達模型分階段推出，不過真正真正一定見貨就要掃的，是《水星的魔女》模型HG風靈高達（$90）及HG魔靈高達（$110），另外Yuna還發現有RG God Gundam（＄250），如果在市面找不到，可以來展覽掃貨！（每人每日每款限買2件）

記得每人每日每款只可以買2隻，你睇Yuna都好守規則。（鍾世傑 攝）

👉水星的魔女風靈高達模型瘋賣｜設計師JNTHED受小島秀夫力捧後台勁

期間限定模型店有乜買？（點圖放大睇）

+ 17

至於14款限定，其實都是來自日本Gundam Base店特及其他日本展覽限定，如果你仲未搶到機票去日本，就一定要來場買啦，Yuna：「14款都正，不過私心想買呢隻MG EXIA，因為我第一次自己噴油改色砌HG魔靈高達，其實係模仿呢款模型配色去做，好有紀念價值。另外就推介用蛋殼再生物料製成的RX-78。」

Yuna 想買回收再生塑膠製的MG EXIA Gundam模型。（鍾世傑 攝）

以下模型於2022年10月21日 (星期五) 11am起發售

+ 4

以下模型於2022年10月29日 (星期六) 11am起發售

+ 1

👉鏈鋸人藤本樹｜SPY x FAMILY作者曾是他助手 成名背後多得3個男人

筍位04｜高達模型組裝體驗工作坊

場內更提供「高達模型教室」，邀請專業導師駐場指導不同技巧，讓小朋友感受專業模型師的體驗，透過拼砌簡單組件，可感受製作模型的樂趣。Yuna 已經超齡（限1歲至6歲），不過BANDAI就特準佢試玩，佢話唔用剪鉗用手啪件好爽！（2022年10月21至11月6日之平日3pm – 8pm）

參加方法：S+ REWARDS或Olympian Kids會員由10月18日下午3時起，可於相應會員手機應用程式以指定點數或Kids Points 換領名額



Bandai Spirits Hobby Exhibition @ Olympian City

日期：2022年10月21日 至11月6日

時間：12nn - 9pm

地點：奧海城2期地下主題中庭

👉高達水星的魔女被罵政治正確左膠劣作｜連登仔數7宗罪反遭負評