終末陣線：伊諾貝塔首抽攻略 快刷首抽方法 必刷強力角色 Android / iOS手遊｜美少女 x 機甲 x 彈幕動作手機遊戲《終末陣線：伊諾貝塔》繁體中文版已正式上架，以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，提供刷首抽方法及開局必刷強力角色介紹。



終末陣線首抽 開局10連必中SSR

完成主線1-6之後會開放抽蛋系統，第一個10連為系統贈送，必定排出「桃樂茜」「貝阿麗特」「莉莉絲&蘿瑞麗」3隻SSR之一；然後可以在信箱中領取現時活動每日送10抽（尤乎登入的時間也可能會一次領到兩日的份量即20抽）的獎勵。再之後要遊戲中推進度儲10抽的話需要一些時間，刷首抽的話就是刷這20抽了。

開局即送SSR

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一開始的教學關卡不能跳過、必須手動操作，幸好在兩三場戰鬥後「緹利亞」加入隊伍之後就可選自動戰鬥；只是劇情全跳的話也還是需要15分鐘左右，是否值得刷就見仁見智了。

想刷首抽的話方法非常簡單，只要回到主畫面（在遊戲主界面中點選左上頭像，再選「退出登錄」），然後開始遊戲時選「創立Mover帳號」就可以了。由於創立Mover帳號不需電郵或手機認証，只要不停開新帳號就可以重刷首抽；可以在自己的帳號名後面加個數字就不用每次都想個新的帳號。如果刷到了合心水的抽首，可以考慮綁定手機，以免帳號丟失。

回到主畫面後選切換帳號再選右下註冊就可開新acc刷首抽了。

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開局必刷強力角色

據日版玩家反映，現時遊戲最強的人權角色是「班比」；但是班比的蛋池在撰文之時還沒開放，只能經累積課金返饋入手，若想「課到有」的話需要花費差不多500美元，除非是真課長否則都建議不用勉強了。當然也可以有個方向是抽完系統送的10抽之後就將所有石頭和抽蛋券都留起來以待將來班比蛋池推出。

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至於怎樣才好開局，首先開局免費10連的3隻SSR「桃樂茜」、「貝阿麗特」和「莉莉絲&蘿瑞麗」要如何選擇；這三隻都是強力角色，相比上莉莉絲&蘿瑞麗比另外兩隻稍為弱一點點，但差距也是很小，這裡完全可以選擇做外貌協會刷出自己喜歡的角色，或是隨便抽到什麼就用什麼。

以角色造型來看個人最喜歡的是莉莉絲&蘿瑞麗，重點是買大送細連配音都有兩位。

然後開服活動送的10抽目前只可用來抽常駐補給，而常駐補給中的大獎是「雷蒙德」（很可惜是男角），如果抽到他的話就不用猶豫可以立即開局。

普池大獎是男人，這樣不優

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如果並非貫徹無課主義的玩家，十分建議在確定開局後可以購入1美金「神聖契約」，能夠在3日後得到SSR角色「安比」，安比是和班比並列遊戲中最強輸出角色的存在，有了她再加上開服活動送的「妮亞G」就是很理想的組成，直到後期為止都不用擔心戰力不足了。

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另外是遊戲現時的魯魯修合作活動中的角色「卡蓮」也是全遊戲中的最強頂尖角色，如果是為了魯魯修活動才入坑的話當然以卡蓮為目標是最好；但問題是遊戲送的抽蛋券全是常駐用，活動抽蛋需要活動抽蛋券或是250石一抽，即使在遊戲開荒1小時都未能湊到10抽2500石，個人並不是很建議花這些時間來掘石刷卡蓮，當然你真的想這麼做的話也不阻止就是了。

應該有不少人會為了魯魯修合作而試玩。

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