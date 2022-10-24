Marvel Snap 漫威:瞬戰超能 攻略 基本玩法解說 卡牌升級解鎖方法｜MCU Marvel電影在全球均極受歡迎，不過Marvel改編遊戲卻一向都人氣麻麻；然而最新推出的Marvel官方手機卡牌對戰遊戲《Marvel Snap》相當有潛力，以下為遊戲玩法及系統介紹方便大家即時「入坑」。



Marvel Snap可視為昆特牌變體 節奏快3分鐘一場

《Marvel Snap》漫威:瞬戰超能是一款卡牌對戰遊戲，玩家需要組成一副12張牌的卡組，和其他玩家進行1v1對戰。遊戲特色是節奏快、每局對戰時間也快，每場遊戲僅維持6個回合，一般來說2~3分鐘就打完一場，搭車食飯時用來消磨時間非常合適。

不過遊戲只設垂直介面，對iPad用家來說少許不友善。

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基本玩法介紹



遊戲玩法在可理解為昆特牌（Gwent: The Witcher Card Game）的變體：在每場對戰中有3個地區（也可當做3條路），玩家需要互相爭奪佔領，在兩個地區中勝出的玩家便為獲勝。地區的爭奪由卡牌的力量值決定；每張牌都會有兩個數值，分別是能量和力量，在一個地區中打出的卡牌總力量值較高的一方便為佔領該地區。

而能量則代表打出該卡牌所需的費用，每個回合玩家會獲得和當前回合數相同的能量（第1回合1能量，第2回合有2能量，如此類推）。只要有足夠能量的話，並沒有限制一回合內能打出的卡牌數量，例如有4點能量，可以選擇打出1張4費卡牌，又或是2張2費以至4張1費卡牌都沒問題。

3條路嬴2條便算勝出

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卡牌的特殊效果



此外一些卡牌還會有自己的特殊效果，例如為其他卡牌提升力量，或是削弱對手的力量等。如何合理運用能量、將手上的卡牌打去最適當的地區、從而嬴得兩個地區的佔領，便是Marvel Snap了。只是要注意是每個地區最多只能打出4張卡牌，放滿4張之後就不能再在該地區出牌；換言之如果太早填滿的話，之後再被對方用高力量卡牌「反吸」也沒有辦法對應了。

牌組構成方面，除了不能有重覆的卡牌之外沒有限制，可以組大量低費卡牌的combo牌組、也可以組中高費的強力單卡組合。

還有一點就是每個地區都會有特殊效果，而且效果是每場遊戲隨機產生的，因此就算玩家砌好了牌組，也未必能每次按同一個套路施展，而是要視場地效果隨機應變。

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卡牌升級及解鎖方法 不需抽蛋pay2win成份低

每場遊戲之後在該場遊戲中使用過的一張卡牌會獲得能量，儲夠能量就可以消耗點數（Credit）為卡牌升級。卡牌升級僅會更變外觀，並不會強化任何能力或強度。玩家也可以在商店中花費貨幣直接升級卡牌，每次會有3張卡牌升級機會，每6個小時刷新一次。

商店的快速升級十分重要

別揀角色｜有牌就要升



卡牌升級之後會提高收藏度，收藏度升高之後便會開放新的卡牌，這亦是絕大部份卡牌的入手途徑（僅有少部份是經戰鬥通行證獲得），因此不要理卡牌是否自己喜歡的角色，總之一能夠升級的時候就要盡快升級。

遊戲並沒有像爐石或Shadowverse般需要抽卡包來解鎖的卡牌，感覺比較像是桌上遊戲（Boardgame）。雖然不會有抽蛋遊戲般人有我無抽不到的情況，但因為卡牌是累積收藏度來解鎖的關係，早開始的玩家自然卡牌會較多，多少還是有些優勢。

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Snap系統 高風險高回報

遊戲最大的特色是Snap系統，玩家每場遊戲都會爭奪「方塊」（cube），勝者可獲得方塊而敗者就會失去相應數量的方塊。累積方塊就可以提升階級（Rank），提到一定階級之後就可獲得卡背等獎勵。

並不會有由需要Rank才能解鎖的卡牌，不用擔心技術不夠好或是玩的時間不夠多而無法取得卡牌。

雙方玩家都有一次「Snap」的機會，將這場遊戲爭奪方塊的數量加倍，有些像poker中的「加注」一樣。每場遊戲的基礙方塊數量是1，如果雙方都Snap，那麼方塊數量就會變成4倍即是4個；而在遊戲最後一個回合時方塊數量會再乘2，因此如果雙方都Snap、去到最後分勝負的話方塊數量就會變成8個，相當刺激。

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值得一提是在開牌之前玩家都可以Snap，換言之如果玩家夠眼明手快，在卡牌布置好區域、但又未開牌的一瞬間能夠判斷自己將會獲勝的話，可以馬上點擊Snap來嬴取2倍方塊。相對地如果玩家覺得勝利無望，也是可以棄權認輸（Retreat），這樣就只會失去1個方塊，真正「投降輸一半」。

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