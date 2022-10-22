終末陣線：伊諾貝塔攻略 新手入坑必知5件事 商城課金建議 Android / iOS手遊｜美少女 x 機甲 x 彈幕動作手機遊戲《終末陣線：伊諾貝塔》繁體中文版已正式上架，以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，提供新手入坑必知5件事及商城課金建議。



1. 遊戲玩法

玩法可說是《崩壞3rd》和經典機械人遊戲《Baldr Sky》的合體版，採用俯視角度操作穿上機甲的美少女進行戰鬥；和《Baldr Sky》不同的是加入了類近《崩壞3rd》的3人組隊系統，雖然同時間只會操作一個角色，但就可以隨時在三個角色之間切來應付不同敵人；同時戰鬥期間場下的角色也會累積能量、儲滿能量後可以釋放必殺技，操作得宜的話還可以連環釋放技能，對強敵也能一口氣造成大量傷害。

戰鬥系統做得不錯的終末陣線

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個人感覺本作的機甲設計是相當出色，戰鬥系統和特效也做得不錯，配音陣容也很強；但是角色設計方面和其他人氣大作相比就有些距離了，莫說要和《原神》、《明日方舟》等一線大作相比，與其他所謂中國式「二次元」遊戲相比如《幻塔》、《戰雙帕彌什》都有被比下去的感覺。

2023年都快來了，就算是免費的初始角色也太不吸引了...

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2. 蛋池相關



抽蛋方面，SSR機率1.5%，80抽保底，由50抽開始會逐步提高機率，到最多第80抽必出SSR。整體感覺機率和《天地劫》差不多，單以一隻SSR的排出率來計是頗佛心；不過相信有玩開手遊都知現時手機遊戲角色必定有所謂「突破」之類的系統，需要抽到相同的角色才可以解放更多技能等。而本作的「突破」就有7次之多，想要一個角色完美畢業的話怕是所費不菲。

蛋池相關

除了角色之外還有武器，打通特定關卡就能獲得武器，當然強力的武器就要抽蛋或是課金才能取得。

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3. 角色類型



角色分成屬性和種類，屬性就是動能（紅色）、綠（脈衝）和藍（能量）三色，很單純就是剋制同色的敵人，種類則是分成火力、破盾和支援三種，也是很好理解火力就是輸出角色，破盾就是專門負責擊破敵人的護盾，支援則是為隊伍能帶來傷害提升、能量回復或是妨害敵人等支援效果。另外是每個角色的攻擊方式和可用武器都不一樣，例如有機關槍、磁軌炮或是光束劍等近戰武器。

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4. 組隊方向



基本上最重要的是一定要有「破盾」角色，破盾大概是本作中最為重要的存在了，畢竟破不了盾就打不出傷害，而破了盾之後就算只用平民角色和武器都能打出一定的火力。一般而言組隊都是針對關卡的屬性，配一破盾、一火力和一支援角色，但也不是非得這樣配不可，重點是要確保破盾和能量回復。

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5. 課金/商城相關



目前預計這個遊戲微課已能玩得很輕鬆，最推薦課的是1美金「神聖契約」，能夠在3日後得到SSR角色「安比」，目前遊戲中最強的角色之一。也可以選擇再課10美金的「啟程饋贈」，立即獲得角色安比，然後3日後再拿到「神聖契約」的安比就可以1突。

買禮包即送SSR

另外如果會玩一段時間的玩家，可以考慮課「輝夜之旅」（即是戰鬥通行證），能在5把SSR武器中自選一把，對戰力提升頗多。

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月卡方面有大小兩種，小的5美元，購買後30內每日可領取100石和一些其他物資；大月卡則是10美元，每日得150石和常駐1抽券（也是150石）；以折率扣而言大月卡比較抵，小月卡反而不是特別筍，領滿一個月也才3000石，當然如果你玩遊戲不介意花個幾十元、又認為自己可玩足一個月的話亦是可以購買。

每日一抽的大月卡

如果是較不介意花費的輕到中課玩家，可以入手「騎士集結包」，自選一隻SSR角色，可選目前的常駐池大獎「雷蒙德」，就基本上首抽都不用刷直接開始遊戲便可以了，在首儲雙倍之下「騎士集結包」需要15美元。

自選SSR禮包，首抽都不用刷了

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