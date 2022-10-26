MementoMori開荒攻略 極速提升戰力方法 無課1小時30萬戰力 Android / iOS手遊｜唯美繪本風格RPG手遊《MementoMori》繁體中文版已經上架，本作推出後已大受關注，以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，提供開荒攻略，快速提升戰力方法及1小時快速突破30萬戰力。



無課一小時30萬戰力 快速開荒增加被動收入

《MementoMori》雖然畫風唯美，角色立繪和Live2D製作精良，而且每個角色都有一首專屬角色歌感覺很豪華。只是遊戲系統則是純純正正的「走路工」戰力遊戲（當然走路工遊戲也可以很好玩）：戰鬥全自動也沒有特效，遊戲重點除了妹子之外就在於如何推進度提升自動收入。

首抽方面最好當然是刷到「福爾蒂娜」，有她的話整個早期都會順暢很多；當然沒有也不是不行。這類走路工遊戲玩法不外於一個個階段地提升戰力，然後去到某個位置就會遇到「阻力位」打不過去，這時就要找些方法提高戰力以再推進度。

本作最強角色福爾蒂娜沒有之一

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假設最低限度的3SR開局（新手10抽1隻、開服送的娜塔夏以及刷首抽刷出來1隻）；首先將主力輸出SR角色及福爾蒂娜（如有）升到20級，因為到20級可以更換裝備（之後每20級換一次），所以盡量以每10級為單位強化，例如升1隻20級會比升兩隻15級好。隊中有3隻20級的SR應該就能打通2-12，然後開放戰鬥skip功能以及無窮之塔。

地圖推不動時就要在試煉裡拿東西

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打通2-12之後繼續推主線，到推不動就升級、再去無窮之塔推，能推多遠就多遠；拿到的經驗珠都用來提升SR角色的等級（餘下兩隻R角色只是湊數用，不用強化）。重覆推圖/塔拿獎勵->升級的循環，到3隻SR有30級之後可以開始去推時空洞窟。

時空洞窟有少許技巧，主要是要配合自己的陣容來選加護；不過一般來說會優先選防禦和回復類的加護，因為時空洞窟中每場戰鬥後不會自動回復HP，沒有回復類的加護很快就會被磨死。輸出向的加護則要盡量選限定屬性的加護如鬥神的鼓舞等。一般而言戰力有20萬就已能打完整個時空洞窟3層。另外是玩家不用一口氣打完整個時空洞窟，每場戰鬥後都可隨時離開去升級或是推圖再回來。

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一直重覆推關和升等，接下來第一個難關會是3-24；會需要3個41級SR角色（因為41級會解鎖一個新技能，戰力會跳一級）才比較好過。但是早期推圖加上時空洞窟和無窮之塔的經驗珠也是不足以升3隻41級；這裡要用盡力推到地圖最遠的地方，然後使用每日兩次的「高速戰鬥」，以及解主線任務送的8小時經驗珠，一口氣將SR角色都升上41級。

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最後用開荒及解任務/成就拿到的石頭，在第三關尾段便可以超過3000石，拿去10抽；因為「白金召喚」蛋池的第1個10連必出SR角色（只有一次，之後就沒有了），這樣就能穩拿第4個SR角色。或者也可以課金任意金額（8港元即可）取得首儲獎勵「阿姆蕾特」作為第4隻SR角色，再用經驗珠將她升上41級就能突破30萬戰力了。

手速快的話一小時左右就能推完，不過無論如何盡推，終歸還是會有個阻力位無論如何都過不去，只能等自動戰鬥累積經驗或是課金。

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抽蛋相關&課金推薦

《MementoMori》的吸金方式不算太友善；首先蛋池方面，SR角色出現率是4.46%，純以機率來計頗高，但是本作沒有一般遊戲都有的10抽保底或100抽必中Pickup保底；而是100抽會送隨機SR券（僅可指定屬性、不能指定角色）、要到300抽才能得到自選SR券，換言之即是300抽才有真保底。考慮到角色由抽回來的SR級只是開始，之後還要一路SR+、SSR、SSR+、UR、UR+突破到最後LR，蛋池實在不能說是友好。

不過相對地基礎排出率高，如果不考慮狙擊特定角色，單純要抽到SR倒是不難。

課金方面有不少每日和每周禮包、以及累計消費可提升VIP等級（許久沒見過有VIP等級的日系遊戲了...）；不過記者個人覺得商城大部份都不抵課，唯一比較推薦的只有月卡（每月強化組合包）和通關組合包（跟據進線進度獲得石頭），其他都不是太抵。另外是要注意商城中的「盟約特權」屬於綁定Google Play / iOS的訂閱服務（類似Netflix、Spotify等），就算玩家已經刪除了遊戲沒有再玩，還是會幫你到期自動續訂，買之前一定一定要記得。

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MementoMori玩乜？



《MementoMori》是一款手遊RPG，故事發生在一個被瘟疫席捲的大陸，玩家要操控擁有特殊能力的「魔女」，與狩獵魔女的「聖槍教會」戰鬥，所有登場的少女設定都非常唯美，又擁有悲慘過去的設定，連配音、歌曲都相當認真製作，因此被受注目。

下載：iOS／Android

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