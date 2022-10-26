勝利女神：妮姬、突擊莉莉、艾塔紀元 11月必玩手遊大作介紹Android / iOS｜最近一兩個月手遊市場十分興旺，接連有多款注目作品推出；來到11月也持續走勢，有多款重量級必玩大作，以下介紹其中幾款《香港01》科技玩物頻道心水推薦，下個月不要錯過這些手遊了。



1. 勝利女神：妮姬

在玩家之間期待度最高的手遊之一，韓國開發的射擊遊戲。故事講述人類被神秘敵人「萊徹」入侵；不敵的人類只能躲到地底深處避難，直到數十年後開發出由少女駕駛的「對萊徹用決戰人形兵器」，並回到地上反攻萊徹。

韓風日系人設真心正

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遊戲賣點除了有大量高質素韓系動漫風格妹子，角色製作方面在手遊亦是頂尖級數，畫質以及Live2D效果也十分出色。不過最重還是遊戲的射擊玩法，戰鬥時操作女角色躲在掩體後、尋找機會伸出掩體外向敵方開火，玩家視角經常能觀賞到妹子們優美的線條，可說是「紳士」必玩之作。遊戲將於11月3日預先下載、11 月4日正式Android / iOS雙平台上線。

美好的大腿、大腿的美好

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2. 突擊莉莉 LastBullet

突擊莉莉（アサルトリリィ）是近幾年日本的跨媒體作品，有小說、漫畫、電視動畫及手機遊戲等。突擊莉莉的設定為近未來，巨大生命體「HUGE」的突然出現令人類面臨毀滅的危機；於是人們開發了名為「CHARM」的決戰兵器。CHARM對於十幾歲的女性有特別高的同步率，而能夠操縱CHARM的女性就被稱為「莉莉（LILY）」，世界也為了對抗HUGE而在各地成立多個莉莉養成機構「GARDEN」。故事就主要講述在各個GARDEN中，以成為莉莉為目標而戰的少女們的奮鬥歷程。

突擊莉莉

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官方手機遊戲《突擊莉莉 LastBullet》，玩法是自動戰鬥+主動釋放的技能的低操作輕便玩法，賣點是主線全配音及大量角色故事。日版已營運1年半有多，接下來就要推出繁體中文版，預定11月1日Android / iOS雙平台推出。

輕便玩法有時也不錯

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3. 艾塔紀元

bilibili開發、小萌代理的手遊，特色是Unity製作的全3D畫面，遊戲中有著各種風格不同的機甲妹子供玩家進行選擇，戰鬥亦採用全3D即時指令戰鬥。

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世界觀設定在近未來，諾亞科技藉由從外星生命遺體上發現的神秘粒子開發出了強大的可延展性戰術外骨骼「艾塔」，並在赤道上空建造了搭載了超級兵器的巨大環形軌道基地「天穹」以圖掌控全地球；人類其他勢力則聯合起來組成「人類同盟」反抗，而玩家就扮演人類同盟的一位執行官帶領艾塔機甲少女迎戰。遊戲在10月14日已推出日版，繁體中文版則定於11月15日Android / iOS雙平台推出。

中國遊戲的一個特點是角色明明露出度不高，但仍是能讓人覺得很色情

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