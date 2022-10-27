Switch《哆啦A夢牧場物語 自然王國與和樂家人》試玩報告：玩法系統大提升｜《香港01》科技玩物頻道獲邀請參加《哆啦A夢 牧場物語 自然王國與和樂家人》的優先試玩，以下為感想報告。



全新「一起行動」系統 同靜香一齊開山劈石

遊戲的基本玩法當然仍然和《牧場物語》一脈相承；都是開墾農地、飼養動物、挖礦等努力賺錢，然後擴建農場，同時與居民及小伙伴們加深關係體驗事件及劇情；上集經典的秘密道具系統當然也有保留。

鳴謝香港Bandai Namco邀請參加試玩。

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上一集哆啦A夢牧場物語講述大雄思考著暑假自由研究的主題，某日發現了一顆奇妙的種子，並帶回家種植；種子卻瞬間極速成長還突然颳起大風將大雄一行人捲起，飛往神秘大樹聳立的「萬物鎮」開始牧場生活。而今集就是大雄一行人在太空旅行時遇到意外，逼降在陌生的星球上並遇見了當地的少年萊特。為了幫助萊特實現夢想，大家一起住在牧場並幫忙復興牧場，還會參加煙火大會、觀星、元旦看日出等活動。

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而雖然上集也是和大雄的小伙伴們一同在牧場生活，但是伙伴們都會在牧場的各個地方幫忙，基本上只有大雄一人自己玩。而今集《自然王國與和樂家人》的一大重點就是新加入了「一起行動」玩法；玩家可以邀請靜香等伙伴或是牧場裡的其他角色來一同行動。只要在地圖上找到伙伴然後對其發出邀請，伙伴就會跟著玩家一起行動。

可以同靜香行街街

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一同行動時伙伴們會為玩家提供協助，例如伐木、劈石時也會，幫玩家節省一些體力。以前玩牧場物語開山劈石的作業其實多少有些沉悶；現在可以帶小伙伴一起之後就生動了很多。而且今集更可以離線兩人遊玩，兩個人齊齊合開發牧場；不過可惜是試玩中尚未能體驗到離線雙人玩法。

和大雄一齊開山劈山的靜香，不得不說頗有夫妻相

除了新系統外，遊戲可探索的地點、配音量、事件劇情等等各方面也比前作增加，總結而言《哆啦A夢牧場物語 自然王國與和樂家人》就是在前作的基礎上，在玩法和內容量都有所提升的續作；如果本身就喜歡上一集或是《牧場物語》系列的話，可以期待一下本作。遊戲預定於11月2日推出，平台為Switch。

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