Crisis Core Final Fantasy VII Reunion試玩報告：不如FF7R｜FF7重啟計劃如火如荼進行中，在玩家們苦等FF7 Remake第2集的期間也有其他作品讓fans們頂癮，12月就會有FF7的前傳《Crisis Core Final Fantasy VII Reunion》高清版推出。《香港01》科技玩物頻道獲邀請參加遊戲試玩，以下為報告。



＊＊＊以下心得以遊戲PS5版本為準＊＊＊

非完全重製 畫面佳但始終不如FF7R

官方之前已經有說明過，就是本作並非是完全重製，而是規格較高的高清化；這一點在實際試玩過之後就很明顯感覺到了。驟眼看起來遊戲畫面有如FF7 Remake一樣精美，但仔細看的話就會發現和FF7R比在細節、背景等各方面都有差距。而且比較明顯的地方是由於沒有動作捕捉、過場動畫亦非完全重新製作而是由舊作高清化而來，因此在角色說話時表情和動作就較為生硬。

主要是不時會有咀型稍為奇怪、對不上台詞的情況，但整體而言畫面已是相當好

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當然這並不是批評本作不濟，相反是以舊作高清化而言《Crisis Core Final Fantasy VII Reunion》完全是超額完成，只是如果玩家錯誤期待它和FF7 Remake是同一個製作級數的話可能就會因為期望落差而失望。

戰鬥系統有特色

CCFF7的另一大特色就是其戰鬥系統，和FF7 Remake一樣都是採用即時動作形式，但就沒有用上FF7經典的「ATB系統」而是有著獨自的「D.M.W」。D.M.W簡言之就是「角子老虎機」，會在戰鬥中一直為玩家隨機抽出各種效果；當然並不是完全隨機，而是能由玩家的操作在一程度影響，玩家在戰鬥中的行動會累積經驗，提升等級後D.M.W就可開出更強的效果。

無限MP就是勁

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D.M.W可以扭出十分強大的效果，例如抽到「MP消耗變0」的話就可以不停連打魔法，強敵以至Boss都能輕易打倒；但如果一直開不到好的效果時戰鬥就會較為吃力。個人覺得和FF7R的戰鬥比是各勝擅場，FF7R比較講求三個角色的配招和切換、最大化ATB效益，CCFF7就比較要體單個角色和操作，以及如何配合D.M.W.的「攪珠結果」。

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Boss戰依然有逼力有難度

在試玩中僅能玩到金剛僧和火神伊芙利特兩場Boss戰，Boss戰也是FF7R的一大賣點，而在CCFF7 Reunion中的Boss戰也同樣很好玩，敵人的攻勢相當凌厲，想說要無腦平砍過去是不太現實，需要抓準時機防禦/閃避以及尋找出招的空檔。

放魔法需要抓準時機，不會也是會Miss

總結而言遊戲本身還是非常不錯，而且對於較遲開始接觸FF7的玩家來說也是很好的補完機會，最重要的是玩家不要錯誤期待本作有著FF7Remake的製作精度和品質。遊戲預定於12月13日在PS4、PS5及Steam推出。

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