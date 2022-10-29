突擊莉莉 Last Bullet｜繁體中文版11月1日iOS / Android 雙平台上架，遊戲以「武器x少女x戰鬥」為主題，是一款角色靚又易玩的日系RPG《突擊莉莉Last Bullet》。這部作品在日本其實還有小說、電視動畫及舞台劇，養了一批唱得又演得的「莉莉」少女。



147cm小隻馬身高｜暗藏暴力身材

人氣角角色初鹿野瑤的CV三村遙佳，樣子甜美，加上147cm「小隻馬」身型，相當受fans喜愛。但原來平時只穿戰鬥服，手執單手大劍的她，參與這作品的兩年間，都不是走性感路線，一直沒有刻意表示身材；但是紙包不住火，其實網民早就發現她若隱若現的好身材。

紙包不住火，其實網民早就發現三村遙佳若隱若現的好身材。

👉港女嫌電競椅破壞新居美感0尊割凳｜未來外父一句話迫男方下決定

+ 3

👉鬼滅水柱櫻井孝宏聲優出軌10年｜網民：班聲優夠腳組織不倫復仇者

紀念中文版手遊推出？三村忽然泳裝解禁

近日三村遙佳宣布明年1月推出水著DVD，網民忽然發現她新po上網的圖片愈來愈正。手遊11月1日推出時，你會不會想首抽刷三村遙佳的角色初鹿野瑤？

👉iPhone 電池健康度100%兩年未減全靠3招｜這樣充電等同慢性減壽

三村遙佳今年已28歲（10月27日生日），平時IG都有重P磨皮，也似乎有戴美瞳，不過總括來說都很可愛，不算重人工味。三村遙佳近日的新圖放開了很多，早前生日活動中的暗裝更穿起突出胸部線條的公主裙，即睇靚相。

+ 3

突擊莉莉 Last Bullet玩乜？

這是一款科幻風格的百合美少女RPG，在近未來的地球，人類為從「HUGE」手下求生，團結一致開發出了被稱作「CHARM」的決戰兵器。遊戲中，你就要育成能夠使用「CHARM」戰鬥的少女「莉莉」們，經營莉莉養成機構《Garden》，與「HUGE」對抗。

突擊莉莉 Last Bullet雙平台下載連結

iOS／Android