Star Ocean 6攻略 技能樹、實用連技推薦 Universe難度心得｜老牌JRPG系列《Star Ocean》（星海遊俠 / 星之海洋）系列迎來25周年，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括推薦技能及連段，以及Universe難度的實戰心得。



＊＊＊以下心得以遊戲PS5版本為準＊＊＊

Universe難度不簡單

如果像記者般不論什麼遊戲都選最高難度的話就要小心，本作的「Universe難度」並不簡單；一般而言日系遊戲的難度給人感覺就算是選最難也不太是一回事，但《Star Ocean 6》的Universe難度卻是貨真價實，以至於一個不好的話街邊的小怪戰都可以Game Over。

主要是因為Universe難度下敵人的攻擊力非常高，就算是路邊雜兵可以一擊打玩家1/3以至一半血量；而且本作倒地並沒有無敵時間，如果遇到一群法師敵人更是會被法術連環攻擊多次直接屈到死，一定要小心。

被敵方法師連環升起的筆者

👉Star Ocean 6星海遊俠6 PS5版簡評：屬良心佳作惜有兩大缺點

因此在Universe難度下，要盡量利用突襲攻擊（敵人發現自己前用正方形攻擊觸發戰鬥），一口氣削減敵方人數；否則就算是雜兵一但被圍毆也是很容易死。以至於可以一旦無法觸發突襲攻擊時，就索性逃離戰鬥。

還有一點就是盡量刷怪升LV，本作的強度曲線並不預計玩家直衝地圖完全不打怪；如果玩家持著DUMA的衝刺功能一直狂跑地圖，很快就會發現主線的敵人等級已遠超玩家。刷怪除了升等同時還會累積SP學技，有練等和沒練的戰力差距極大。

Suprsie attack可以一波全清、但普通地打可以被雜兵game over的universe難度

最後提提遊戲的自動存檔一般都只會於切換地圖時進行，如果在探索地圖或刷怪練功期間不幸Game Over又沒有手動Save的話，可能會損失不少進度；因此如果在Universe難度的話還是勤力點存檔比較好。

👉Switch哆啦A夢牧場物語2｜搶先試玩！系統大升級｜與靜香開山劈石

Blindside簡易發動方法

一個相當重要的小技巧是利用DUMA衝刺時，可以多按實R1；因為按實R1一段時間後角色會自動向後跳躍浮空，和敵人拉開距離後再衝刺->轉方向就很容易離開敵人視線從而達成Blindside，如此便能打停對手和增加AP上限（如果未滿）。

👉三國志幻想大陸攻略｜新手上路必知5件事 推圖、開荒、課金推薦

技能樹相關 推薦技能及連技

遊戲的教學雖然有提過有技能樹系統，但是不會主動提醒玩家什麼時候消費SP來學技；而技能樹系統的設計是早期技能SP花費低效果大、後期的反而SP花費高效果較小，換言之早期加幾個技時角色戰鬥力已能大大提高，因此建議勤力些點技（尤其是Universe難度下）令戰鬥更加輕鬆。

主角雷納德的話建議先開放戰鬥技能「殘酷滅擊」，一個相當好用的5連擊，而且在連段後半可以取消翻滾、不怕因為硬直而被對方攻擊。連招方面可以用勾拳->殘酷滅擊->渾身碎擊；另外也推薦可以放一個只出渾身碎擊的連段，用來對付防禦力高的敵人。

👉火炬之光：無限攻略｜五大職業新手開局拓荒選角推薦｜手遊

👉終末陣線：伊諾貝塔首抽攻略 快刷首抽方法 必刷強力角色｜手遊

女主角蕾緹希雅早期連段可以用斬擊->厄運刺擊->厄運刺擊，這個連段可以近乎無硬直無縫循環，傷害也很高，不過因為連刺並沒有擊倒效果，要小心被對方反擊。

亞貝拉爾德則可以先開放「黑鷹無雙」，大範圍攻擊令玩家在不操作他時也能有穩定輸出。

治療師妮娜則建議優先開啟「集合」，在戰鬥進行得差不多的時候就可呼喚隊友集合起來回血，非常方便，更可省下不少藥水錢。

👉AI繪圖大流行 燦神、館長梗圖秒變美少女 調味料瓶變肉腿蘿莉

👉偶像大師圓香食拉麵圖一夜爆紅 全因AI繪圖擺烏龍麵餅用手食