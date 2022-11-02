哆啦A夢 牧場物語2攻略 開荒極速賺錢方法 首周日賺過萬第一日即買大背包｜哆啦A夢牧場物語的續作《哆啦A夢牧場物語 自然王國與和樂家人》已經於11月1日在Switch、PC及PS4 / PS5多平台推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲早期極速賺錢方法，第一日就可以買到大背包令進程更順暢。



做大事要成功三個條件 銀紙 銀紙 同埋銀紙

《牧場物語》中最重要的東西大概就是錢了，買種子、飼料、道具等全部都要錢，農場、房屋和道具的擴建升級等也要用錢，可說遊戲的流程其實就是賺錢然後升級再賺更多的錢。然而遊戲早期錢非常缺，早期因為工具性能和農作物品質都低，耕種賺錢是相當沒效率，以下介紹一個早期快速賺錢方法，讓你第一日就可以買到大背包，大大提高遊戲效率。

首先在遊戲開始之後，馬上直衝去地圖右下方的「陽光海灘」，然後進入釣具店觸發事件，再和店長對話取得釣竿；然後在釣具店內用一開始身上的500元買5個「尚可以食餌」（不用慳，保證賺得回來）。

發達大計第一步：去釣具店拎釣竿

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接下來就開始釣魚賺錢。值得一提是遊戲中許多動作如耕田、劈樹等都需要消耗體力，一天內可以進行的次數有限；然而釣魚是不扣體力的，只要時間和背包空間許可就能一直釣魚賺錢。在釣具店外面就有一個釣點，將食餌撒下去然後釣魚，釣到包包滿為止。

釣具店外就有釣魚點，十分佛心

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背包滿了之後馬上跑回去牧場，將身上的魚全部出貨，然後在出貨箱旁邊的小池繼續釣魚，同樣不要吝嗇餌食。視乎種類和品質一條魚可以賣數十到數百元不等，運氣好的話釣到龍蝦或巨大紅點鮭一條就是2000元；除非運氣極端地差否則下午6時前怎麼都能釣到三四千元。

記者第一天就釣到合共6000元左右的魚。

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在領到出貨收入之後馬上去牧場旁邊的雜貨店，注意雜貨店晚上7時關門，太晚去的話就會吃閉門羹，因此一定要在一到6時收到錢就馬上移動。進入雜貨店觸發事件之後和店長姐姐購買「大背包」（3000元）；這個是必定要購入的裝備，沒有大背包之前身上只能帶8件道具根本沒辦法玩。

在買到大背包之前遊戲都未算正式開始

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買了大背包之後我們的第一日還未完結，馬上經「相逢廣場」進入「搖曳洞窟」，進入裡面的打鐵店，觸發劇情後和店長對話領取「十字鎬」，然後會被直接帶到地圖西北方的礦山，直接開始挖礦。

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目的是收集各種強化和礦建都要用的石材、銅礦石和鐵礦石，手腳夠快的話遊戲內兩個小時（現實2分鐘）就能掘完體力了（不要用盡全部體力，不然會直接暈倒，淨兩個心心時就要停手了），手速快的玩家大概8時半左右就能挖完體。

黑工大雄

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掘完礦然後就開始回家，回家路上可以去光輝海角或是同歡河邊釣釣魚，也可以撿起沿路的植物出貨，多少值一點錢。不過記得要預留少許時間回家，因為若遲過12點睡覺第二天就會睡過龍，最好預留1分鐘時間i.e.晚上11時就要回家了。

第二天由於星期二打鐵店不開門、無法升級道具，可以全日釣魚賺錢；先去釣具店買撒餌然後在釣具店門外釣魚，釣到滿身就回家出貨再去礦山挖礦。

記者第二天手氣不錯，釣魚賣了過萬元。

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到這裡兩天下來累積的收入已經足夠開荒了，第三天建議去強化道具，優先強化釣竿和十字鎬；釣竿升級後可以提高釣到中高級魚類的機會，記者自己在換了銅釩竿之後已多釣了很多鯛魚，視乎品質一條能賣500至1000元。銅十字稿則能敲開礦場綠色的地板，有較高機會開出鐵礦石。

工欲善其事，必先利其器

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有了銅釣桿之後收入已經算開始穩定，之後的方向就可以玩家自己決定，可以繼續每日釣魚+挖礦賺錢和強化道具，到道具升到一程度才開始耕種；也可以直接購買幾隻動物（例如牛）開始經營牧場。

如果像記者般第二天收入較多，也可以考慮直接去雜貨店購入最大背包；不過要需8000元，如果只是僅僅夠買的話有機會買完之後「周轉不靈」影響其他道具的升級，而且在第一個星期而言大背包也算夠用，可視自己情況購買。另外賺錢穩定的時候也可以去醫院處購買「洛伊德提神飲料」，效果是提高體力上限，但是需要8000元是比較貴，請視乎自己的經濟能力選購。

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