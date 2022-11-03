哆啦A夢牧場物語2攻略 商店營業時間一覽 5個必知小技巧｜哆啦A夢牧場物語的續作《哆啦A夢牧場物語 自然王國與和樂家人》已經於11月1日在Switch、PC及PS4 / PS5多平台推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供遊戲實用資訊，包括各商店營業時間以及幾個必學小知識。



各商店營業時間及休息日一覽

玩家在《哆啦A夢牧場物語 自然王國與和樂家人》經營牧場的期間幾乎每一天都會用到村莊中的不同商店，除了開發牧場之外的大部份功能都牽涉到商店；例如購買種子、道具和動物，升級道具及擴建農場及家園等，都需要在各個商店處完成。

而牧場物語中的商店向來和現實一樣有著營業時間和休息日，在地圖上按X（PS）和A（Switch）可以確認該地區的商店的營業時間；以下整理所有商店的位置及營業時間，以便玩家在未記熟地圖之前不用逐個地區尋找。另外是記得要預留前往商店的時間，不然太趕的話去到時卻吃閉門羹就會很慘。

升級、採購都要去各個商店完成

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雜貨店 位置：吽吽道路

8點至13點、14點至19點 星期四休息



動物商店 位置：吽吽道路

8點至13點、14點至19點 星期四休息



釣具店 位置：陽光海灘

8點至12點、14點至19點 星期日休息



餐廳 位置：相逢廣場

10點至15點、17點至23點 星期五休息



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醫院 位置：相逢廣場

10點至13點、14點至19點 星期六休息



打鐵店 位置：搖曳洞窟

10點至13點、14點至19點 星期二休息



木工店 位置：鳥語森林

9點至13點、14點至20點 星期三休息



果樹商店 位置：鳥語森林

9點至13點、14點至20點 星期三休息



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方便實用小知識

1. 善用我的最愛功能



在遊戲中大部份的互動都需要先選擇工具才能進行，將常用的工具設置成我的最愛可以節省許多時間；例如早期釣魚開荒賺錢時就可將釣竿、十字鎬和餌食設成最愛，以耕種為主的玩家就可以設置鋤頭、水壺、肥料等。

釣竿在手 世界我有

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2. 右Analog拉遠縮近視角



右analog推上或下可以拉遠/縮近視角，在還未熟路時用來找路十分方便，在野外捕蟲時也能在更遠處看到昆蟲。

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3. 開墾牧場要找NPC幫忙



今集新加了二人同行系統，可以帶同NPC一起行動；不過釣魚賺錢或是耕作等農場作業一般來說還是一個人做比較企理。唯獨是一開始農場開墾、需要斬樹劈石時，最好就帶上NPC一起，可以幫忙劈石節省體力。

可以和靜香一齊劈石

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4. 晚上12點前上床



無論牧場或賺錢有多忙都好，記得要每晚12點前上床，否則明天會睡過頭蝕了行動時間，也可能會回不滿體力就更蝕。

早睡早起身體好

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5. 按實O行路



除了輕推左analog之外，也可以按實O掣（PS） / A掣（Switch）來行路，在捕蟲會被腳步聲嚇走的昆蟲時十分重要。

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