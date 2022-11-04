勝利女神：妮姬攻略 版本及地區選擇 開服兌換碼一覽 Android / iOS手遊｜11月重點手機遊戲大作《勝利女神：妮姬》已於11月4日雙平台上架，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括版本及地區選擇、開服兌換碼一覽及商城課金建議等。



台版 vs 日版分別及應如何選擇

《勝利女神：妮姬》目前有台版和日版之分，兩者分別在於台版只能選港台澳服，而日版實際上等同國際版，可以自由選舉國家／地圖，伺服器方面也有日服和國際服等幾個可以選。而大概是遊戲會自動對應系統語言，即使是玩日版也有完整的繁體中文內容；不用擔心日服沒有中文的問題。只是目前不同伺服器的進度完全獨立並不共通，目前遊戲也未設有轉移伺服器的服務，因此想和朋友一起玩的話記得約在同一個伺服器。

如果想玩日服方法很簡單，只要辦一個日本地區的google play / app store帳號再下載遊戲便可以了，教學請見文末。

首抽方面見另文攻略：



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至於遊戲內容方面，官方說法是台版與其他地區版本的內容是完全相同；不過至少就目前而言開服的幾個兌換碼有一部份是台服無法使用而日版則可以，因此就算遊戲內容相同也好，將來的福利也未必完全一樣。另外將來也有可能會出現地區限定的聯動活動，例如日服或台服限定的合作等。

最後是課金方面，雖然現時日圓低迷，可能會覺得日服課金比較抵；但由於本作日服也有跟隨之前Apple調漲日本地區課金收費，換算下來其實日服課金反而還比較貴，例如8港元的禮包日圓價格是160日圓即約8.6港元。換言之除非日圓跌穿5算，否則都會是港澳台稍為便宜一點。

目前而言課金是港澳台比日服便宜

就個人玩手遊的經驗而言同一個遊戲的港澳台服和國際服比通常前者的限制會較大一些（例如原神的港澳台服玩家就沒法和PlayStation連動進度）、又或是福利沒那麼好（當然不是絕對）。個人會比較建議選日服或國際服，反正都有中文。

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開服兌換碼一覽

完成遊戲第一章（共4關）開放遊戲大廳之後，點擊右上角的公告（小鈴鐺圖示），然後點選底部的「CDKey兌換入口」，再輸入兌換碼即可，一共能領到數百石及一張抽蛋券；只是要注意有部份兌換碼是台服無法使用。

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刷完首抽記得入code

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商城課金&蛋池相關

在剛開服的現在並沒有限定角色池只有所謂的「普池」，普池的SSR機率是4%，SR43%，就機率而言是頗佛心了，不過相對就沒有保底系統（連10抽保底SR都沒有，雖然43%也很難10抽都不中就是了）；取而代之40抽之後可以選擇UP角色提高其出現機率，以及每1抽都可累積點數，點數可以在商店交換道具或者角色等。

以剛開服的狀況而言本作的SSR角色數量是非常多，想要靠抽蛋來狙擊特定角色幾乎只能靠200抽交換，除非是真課長否則現階段不建議勉強課金抽角色，到將來有限定角色池之後再看看如何投資也不遲。

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另外一件很重要的事情是本作的友情抽蛋也有2%機會抽到SSR角色，所以最重要的一件就是記得好友一定要加滿，而且要加會一直玩的活人，以賺取最多的友情點數。

至於課金方面，老實說現時商城的東西都不太吸引；月卡38元，每天拎100石即是領完一個月也只有10抽，在月卡來說還原率最低的級數了，不過對微課玩家來說還是要課的。戰役禮包158港元，跟據玩家的主線進度回贈石頭，但是還原率也是只有5倍，在手遊而言還是屬於較低水平，只建議輕課以上的玩家購入。另外遊戲也設有現時流行的戰鬥通行證，通行證課金版全部領完會有普池25抽、一張必出SR上以的券以及一套服裝，25抽不算少但是通行證要158港元，對微課玩家來說就不太建議了。

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iOS App Store 轉日服教學

相對上比較簡單，只要使用iPhone或iPad申請一個新的Apple ID，在地區選擇日本便可；（不過課金時就不能夠使用香港信用卡，請注意）👇👇👇按圖放大詳細步驟👇👇👇

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Android Google Play轉日服教學

和iOS一樣程序並不複雜，只是需要信用卡或有效Paypal帳戶，未有信用卡的學生可能會較難辦到👇👇👇按圖放大詳細步驟👇👇👇

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