THE FIRST SLAM DUNK 電影（男兒當入樽）在10月4日晚上7時於YouTube舉行網上情報發布會，公開了湘北五子的全新配音員陣容，還有新主題曲，以及20秒的預告。



湘北五子新配音員公開

胖虎（木村昂）代替草尾毅負責配櫻木花道風格其實相當夾，三宅健太一向配認真的長輩角色，相當不錯；但流川楓的聲優神尾晉一郎就似乎被fans相當嫌棄！（後面向大家解釋）整個特報節目其實相當之悶，首1小時全是5名聲優講他們有多愛《入樽》，還有被選為新一代湘北五子的感想、合作時的趣事，大家其實最想看的是預告跟新主題曲吧。

宮城良田 CV：仲村宗悟（曾參與作品：BLUE LOCK ／我牙丸吟）

三井壽 CV： 笠間淳（曾參與作品：排球少年！！TO THE TOP 尾白阿蘭）

流川楓：神尾晉一郎（曾參與作品：約定的夢幻島）

櫻木花道：木村昂（曾參與作品：幪面超人Revice：Vice、多啦A夢：胖虎）

赤木剛憲：三宅健太（曾參與作品：我的英雄學院：歐爾麥特 JoJo的奇妙冒險 ：穆罕默德·阿布德爾）

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神尾晉一郎（40歲）沒有配過甚麼真正有代表性的角色，而他在22年6月，被八卦書《FRIDAY》的狗仔隊拍攝到與比他年輕15年的地下偶像女友熱戀同居。劇中流川只對籃球跟睡覺感興趣，對晴子的好意不聞不問，想不到換了個「食家」配音，難怪網民一見到他出現就留言：「不妙呀！」



FRIDAY網頁圖片

至於櫻木花道的新聲優木村昂，最知名就是聲演了新一代胖虎，近年還成為《幪面超人Revice》的第二主角惡魔Vice配音，人氣高型像好。

櫻木花道的新聲優木村昂，最知名就是聲演了新一代胖虎

雖然大家都很想原班人馬上陣，而且置鮎龍太郎（三井）、綠川光（流川）、草尾毅（櫻木）、梁田清之（赤木）、塩屋翼（宮城）根本仍是現役在職未退下來，實在不明白為何要換人。不過，幕後總有很多我們網民不明白的原因，大家都只是入場看電影，聲優只要演活角色就夠了。

主題曲未起用年輕巨星

以前動畫幾首主題曲都是經典，還有大黑摩季這超級巨星，而今次電影版就起用了兩團實力派樂隊，包括負責OP的The Birthday，以及ED的來自京都的三人團10-FEET，成員當中包括負責作品配樂的武部聡志。