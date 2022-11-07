勝利女神：妮姬攻略 玩家必知10件事 手操實戰技巧育成系統重點 Android / iOS手遊｜11月重點手機遊戲大作《勝利女神：妮姬》已於11月4日雙平台上架，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括手操實戰技巧及育成系統重點等玩家必知10件事。



戰鬥相關 卡關要點算

1. 戰力壓制

可能很多玩家都尚未意識到的一件事，就是遊戲中主線關卡的標準戰鬥力，並非是建議玩家要有相約戰鬥力後才去挑戰，而是一個硬性的戰鬥力要求；如果玩家的戰力比敵人的標準戰鬥力低（這時已方戰力會以紅色顯示），玩家所有角色的全能力（包括血量、攻擊力和防禦力等）都會被削減25%，而且就算只比敵方標準戰鬥力低1點也好，都會被戰力壓制而減少25%全能力。相對地只要玩家的戰力達標，基本上都可以輕鬆auto過關。

所以很多時過不了關，單純是因為被壓制之下攻擊力和防禦力跟不上；最懶的做法是直接等到明天、領取了自動收入的經驗後升級提高戰力再來挑戰。

除非急著衝排名，否則卡關的話，最懶和最方便的做法就是洗洗睡明天再來

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2. 關卡構成 按有效射程砌隊

當然並不是說被壓制的話就一定不能過關，事實上記者自己大部份關卡都是被壓制的情況下打通，有時甚至可以全自動；但當自動過不了關卡，就可以試試由操作和編成方面看看能幫上多少。

最重要就是留意關卡敵人編成，在進入關卡之前可以看到有效射程分布，亦即敵人的距離分布；如果看到關卡是近距離敵人較多，就應該編入散彈槍、衝鋒槍角色；而當敵人主要為遠距時就應多用狙擊槍了。另外是如果發現關卡中有許多成群出現的雜兵，就是火箭炮、榴彈砲角色大派用場的時候了。

有時過不了的關，根據有效射程換一換編成就能過了

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3. 留意爆裂技能CD

本作的爆裂技能必定要按 I -> II -> III 的順序來發動；但爆裂槽的累積卻是按玩家命中敵人的次數而定、射中越多次儲得越快；因此如果玩家用auto施放技能，有機會已經儲滿爆裂槽，但是 II 階的爆裂技尚未CD好，結果「卡CD」開不到II和III的爆發技。

例如SSR角色「波莉」的技能是強力的上盾+加攻，但是CD很長；如果用auto放技的話，很容易會卡住CD開不到爆發。解法方法是編入兩隻 II 型角色，或是關掉auto自己讀秒來開啟爆發技。

卡CD開不到二三階爆裂技是非常蝕

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4. 調整角色順序控制auto技能

當玩家用auto施放技能時，如果同一爆發階級有多於一個角色，施放順序將會按編成時左至右使出；如果有想要優先施放的強力爆發技，就應該將她放在左側；相對地不想開的爆發就放在最右邊。例如白雪公主的爆發技，是威力強大的蓄力炮，但是auto的情況下往往會打到小怪身上；可以將白雪公主放在隊伍最右邊不讓她出技。

個人習慣將想要開的技能由左至右 I II III排裂

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5. 閃避&必改設定

相信不少玩家都會習慣「auto+手操」式戰鬥，就是射擊和放技全部auto進行，自己只操作閃避和在需要時集火要優先打倒的敵人。但是一個頗煩的情形是遊戲預設會在自動戰鬥時自動輪流切換角色，不時出現一個情況是要按閃避躲開強攻擊時、卻因為系統自動轉了角色而按不到最後硬食。建議在需要手動操作的時候，去設定處將「自主戰鬥時自動切換妮姬」關閉，便能容易地按下閃避。

另外如果是使用平板、放平在枱面上玩的時候，建議可將爆裂技能位置改去左邊，就不會在自己右手操作準星時擋住開不到技。

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系統、育成相關

6. 角色等級可重置 資源素材全數歸還

可能不少玩家都沒有發現的功能，就是玩家可以隨時、無限次地用10石將角色的等級重置；角色重置後等級會變回1，而升級所用全部素材和資源都會返還（但注意技能等級不會重置、升技用的材料也不會返還）。換言之玩家不用擔心投資了錯的角色，因為隨時都可還好，以至還可在有需要將等級「轉移」去其他角色身上應對不同關卡。

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7. 同步器

主線推到一定進度之後會開啟同步器，效果是會自動登記己方陣容中等級最高的5個角色，然後將這5個角色中最低的等級同步給其他角色。換言之玩家只需要集中提升5個角色的等級，其他備用、替補角色用同步器來升級便可，不需要分散投資經驗值和資源。

同步的角色最好能互補不足，例如主升了狙擊槍的話，就最好同步一些散彈槍角色

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8. 等級要平均提升

上面提到只需要集中提升5個角色，而這5個角色等級要盡量平均提升，以至於最好是全部一樣：一來平均地升級才能將經驗最大化成戰力，二來可以提高同步器的等級，配置不同類型角色在同步器內應對不同關卡。簡單地說就是全隊5隻60級，會比1隻80級、其他20級的隊伍強很多。如果玩家的等級和經驗分配已經走了極端，可利用角色重置功能重新分配。

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9. 經驗箱（戰鬥數據輯）不要亂開

在每日任務和開服活動中可以等到一經驗箱（戰鬥數據輯），使用經驗箱可獲得相當於若干小時掛機的經驗值；建議這些箱子不是卡關到最後的最後不要使用；因為經驗箱的獲得量是按照玩家的收入等級i.e.主線進度計算，進度越後用經驗箱獲得的經驗就越多，未推圖就開箱的話便蝕底了。但同時也不要太過吝嗇到死都不用，因為卡關無法推進度的話也一樣無法提升收入；在當用盡了可行方法後仍然卡關時，就應該使用經驗箱來提升角色等級推關。

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10. 每日模擬戰要打好打滿

隨著主線進度很快就會開啟模擬戰，記得每日的模擬戰一定要打好打滿，因為這是是少數不課金就能取得經驗箱的途徑，就算只打最低難度也好也務必要每日打足，打少一日都非常蝕。值得一提是模擬戰分不同階級（難度）和ABC三個地區，但是玩家不需要在同一難度內完成3個地區；比如說玩家的戰力只夠打第二階的A區、打不嬴B和C的話，那也是可以只打第二階的A區，然後回去第一階打BC拿取報酬。

負責模擬戰的NPC也很可愛

遺失物品&設計圖

在妮姬的各個主線關卡中都會有一些遺失物品，其中部入是前線基地中各個建築物需要用到的設計圖；這些建築物本身大都沒有特別用途，但建造後可以在「戰術學院」中完成教學指南，得到各種永久提升被動收入的加成，例如戰鬥數據（經驗）和信用點（錢）入手量增加等等，因此是非常重要，建議推完一章主線就要盡快找齊遺失物。各章節的遺失物品位置詳情請見另文：

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