God of War Ragnarok 戰神諸神黃昏攻略 全奧丁的渡鴉位置一覽｜全球玩家翹首以待、本作度除《Elden Ring》以外的最重量級遊戲《戰神：諸神黃昏》終於推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，前往隱藏地區許願池，可以輕鬆賺到幾十萬銀片以及大量稀有強化素材，一口氣將裝備等級全部提高。



＊＊＊注意以下攻略含遊戲較後期地圖，含有劇透成份，閱讀前請留意＊＊＊

輕鬆取得大量裝備資源 一次取幾十萬銀片不是夢

在華納海姆的整個叢林、平原以及巨坑地區各處都會有這種黃色的水晶，攻擊打破後會掉落結晶碎片或稀有的結晶塊。這些結晶碎片本身沒有用途，但是在到達隱藏地區「許願池」之後，就可以將結晶碎片和結晶塊交換阿斯嘉特鋼錠、燦光合金等高階裝備強化素材，以至會直接得到刀柄、護身符等裝備，同時還可獲得大量的銀片。

叢林、平原以及巨坑各處都有這種污染水晶，見到就記得破壞撿碎片

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基本上只要適當收集一下這些結晶碎片，就可以應付升幾套裝玩不同流派；唯一缺點就是許願池需要主線較後期才能去到，要完成主線任務「預言中的生物」後才能開啟。

在許願池旁邊直接就有幾顆水晶，就算沒事先準備直接去也有東西可拿

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按圖放大前往許願池方法：



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視乎玩家身上有多少結晶碎片，可以一次獲得大量素材和裝備，以至一次可拿到幾十萬銀片，不再怕無錢升裝了。

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許願池給的裝備都相當強力，防具「隕落星辰」套裝的效果使用符文攻擊/古石大大減少受到傷害，以及使用符文攻擊/古石期間被擊中時減少冷卻時間，穿上後可以用符文攻擊來和敵人硬碰硬也不怕。

雖然強力但外觀就比較一般

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另外是在許願池也可獲得「燃燒團結之握柄頭」，效果是提升所有燃燒效果、以及重擊被燃燒的敵人時增加燃舞充能，也是相當好用的一款。

應該是最泛用的一個握柄頭

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