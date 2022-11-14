The King of Fighters ARENA攻略 玩法解說&實戰心得技巧｜手遊
The King of Fighters ARENA攻略 玩法解說&實戰心得技巧 Android / iOS手遊｜由netmarble和SNK合作推出的手機格鬥遊戲《The King of Fighters ARENA》中文版已正式上架，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲玩法及系統介紹，以及戰鬥心得技巧等。
關於抽蛋系統和刷首抽
本作雖然有抽蛋系統，但是實際上卻沒有首抽可以刷，因為現在開服時遊戲連1鑽石都沒有派，而即使遊玩對戰模式也不會獲得鑽石，換言之根本就沒有資源可以抽到東西。想玩的話直接安裝遊戲開始玩便可以了。
👉勝利女神：妮姬首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜手遊
本作的角色不需要抽蛋獲得，所有角色在一開始時就開放使用；抽蛋機中可以抽出的是「角色卡閘」，抽到之後可以提升該角色的血量、攻擊力性能（你沒看錯是數值性能），更可以解鎖新招式和被動技能，大可以很直接地理解成pay 2 win（畢竟網石嘛，見怪不怪了）。
👉勝利女神：妮姬攻略｜版本地區選擇 兌換碼一覽 必做一件事｜手遊
戰鬥系統解說 輕鬆無限連招
雖然說是格鬥遊戲，不過實際上像是橫向對戰遊戲；本作沒有跳躍、連點普攻就會自動連招，必殺技不用「chok」出來而是點擊圖示直接使用（有冷卻）。所有普攻、招式以至超必殺技都可以自由互相取消，大部份情況亂點一通都能打出不錯的連招。但是由於任意取消的關係，如果太過亂點攻擊會發生情況是技能還未打完就已取消了普通攻擊，令技能的傷害減低。
👉突擊莉莉Last Bullet首抽手遊攻略｜開局必刷角色推薦 刷首抽方法
不過也不是說這種系統完全沒有優點，例如像是記者般一直以來都不擅長玩格鬥遊戲，但是曾經會看人玩格Game、覺得格鬥遊戲的角色或是招式很有型時，在The King of Fighters ARENA這裡只要隨便按按就能打出華麗的連技，也不能說沒有爽快感。只是如果你是個核心向格鬥遊戲玩家，想在這裡尋找真正的格Game體驗的話，那就肯定是會失望的。
簡易無限連招方法
雖然每個角色都會所有不同，但都是大同小異，基本就是技能->普攻打幾下->技能的循環，有足夠能量時就使用必殺技。當然每個角色的招式都不一樣，所以技能的順序、每個技能後普攻要打幾多下才再放下一個技能都會有微妙的不同。
👉突擊莉莉Last Bullet手遊攻略｜初始角色選擇 開荒心得 課金建議
一個小心得是要知道哪些技能可以「撈起」已倒地的對手繼續連招哪些不可以、以及每個招式和普攻要如何銜接，還有就是距離和技能施放的時機也會有微妙的影響，最好就是自己入練習場多試試，很快就能掌握到迴圈。還有一些角色如怒加需要在使用技能後向前移動才能順利銜接普攻。
👉戰神諸神黃昏God of War Ragnarok攻略｜玩前必知10個實用小知識
強行脫出時機
由於本作很容易就能無限連段，為免發生一場對戰被打中一擊就完結，遊戲加入了強制脫出系統，只要消耗一格氣就能將手彈開（有冷卻時間）。雖然聽起來很沒錯但是注意對手也能使用同樣效果，很容易出現一個情況是自己彈開對手開準備反擊時，對方又馬上將自己彈開，結果而言還是被對方連到死。
另外有兩個小技巧是1.超必殺技不會被強制彈開中斷；2. 在雙方頭頂會顯示各自的緊急脫離冷卻時間。在對戰中掌握和運用這兩個資訊是極為重要。
👉 戰神：諸神黃昏God of War Ragnarok攻略｜早期必學強力技能推薦
容易上手強力角色推薦
目前感覺招式之間容易互相連接、招式和普攻帶有突進效果，以及強行彈開對手容易追上去駁招的角色都比較強勢，像是泰利波格就相當好用；另外草薙京、八神庵、基斯、雅典娜、Yuri等都是容易連招的角色。
👉哆啦A夢牧場物語2攻略｜開荒早期極速賺錢方法 第一日即買大背包