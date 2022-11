The King of Fighters ARENA攻略 玩法解說&實戰心得技巧 Android / iOS手遊|由netmarble和SNK合作推出的手機格鬥遊戲《The King of Fighters ARENA》中文版已正式上架,以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略,包括遊戲玩法及系統介紹,以及戰鬥心得技巧等。



關於抽蛋系統和刷首抽

本作雖然有抽蛋系統,但是實際上卻沒有首抽可以刷,因為現在開服時遊戲連1鑽石都沒有派,而即使遊玩對戰模式也不會獲得鑽石,換言之根本就沒有資源可以抽到東西。想玩的話直接安裝遊戲開始玩便可以了。

不知幾多年沒見過開服1石都不送的手遊了

本作的角色不需要抽蛋獲得,所有角色在一開始時就開放使用;抽蛋機中可以抽出的是「角色卡閘」,抽到之後可以提升該角色的血量、攻擊力性能(你沒看錯是數值性能),更可以解鎖新招式和被動技能,大可以很直接地理解成pay 2 win(畢竟網石嘛,見怪不怪了)。

沒錢的話玩網石的遊戲前真的要好好考慮

戰鬥系統解說 輕鬆無限連招

雖然說是格鬥遊戲,不過實際上像是橫向對戰遊戲;本作沒有跳躍、連點普攻就會自動連招,必殺技不用「chok」出來而是點擊圖示直接使用(有冷卻)。所有普攻、招式以至超必殺技都可以自由互相取消,大部份情況亂點一通都能打出不錯的連招。但是由於任意取消的關係,如果太過亂點攻擊會發生情況是技能還未打完就已取消了普通攻擊,令技能的傷害減低。

太早取消除了會減低傷害之外,更重要是令其他技能的冷卻跟不上從而斷連。

不過也不是說這種系統完全沒有優點,例如像是記者般一直以來都不擅長玩格鬥遊戲,但是曾經會看人玩格Game、覺得格鬥遊戲的角色或是招式很有型時,在The King of Fighters ARENA這裡只要隨便按按就能打出華麗的連技,也不能說沒有爽快感。只是如果你是個核心向格鬥遊戲玩家,想在這裡尋找真正的格Game體驗的話,那就肯定是會失望的。

簡易無限連招方法

雖然每個角色都會所有不同,但都是大同小異,基本就是技能->普攻打幾下->技能的循環,有足夠能量時就使用必殺技。當然每個角色的招式都不一樣,所以技能的順序、每個技能後普攻要打幾多下才再放下一個技能都會有微妙的不同。

當然也有一些很好連的角色,像是Terry基本上所有招式之間隨便按都能連上

一個小心得是要知道哪些技能可以「撈起」已倒地的對手繼續連招哪些不可以、以及每個招式和普攻要如何銜接,還有就是距離和技能施放的時機也會有微妙的影響,最好就是自己入練習場多試試,很快就能掌握到迴圈。還有一些角色如怒加需要在使用技能後向前移動才能順利銜接普攻。

例如基斯的3技,正常來說打完一套普攻可以在敵人還在半空時接著抓住對方繼續連招;但如果放技太慢的話敵人被吹得太遠,就會抓不住從而斷連。

強行脫出時機

由於本作很容易就能無限連段,為免發生一場對戰被打中一擊就完結,遊戲加入了強制脫出系統,只要消耗一格氣就能將手彈開(有冷卻時間)。雖然聽起來很沒錯但是注意對手也能使用同樣效果,很容易出現一個情況是自己彈開對手開準備反擊時,對方又馬上將自己彈開,結果而言還是被對方連到死。

因此要在使用強制彈開之前要注意對方的氣量,如果對方仍然有氣,那麼自己在使用彈開之後可能就不要急著搶攻,最少等到自己的強行脫出冷卻完才反擊。

另外有兩個小技巧是1.超必殺技不會被強制彈開中斷;2. 在雙方頭頂會顯示各自的緊急脫離冷卻時間。在對戰中掌握和運用這兩個資訊是極為重要。

容易上手強力角色推薦

目前感覺招式之間容易互相連接、招式和普攻帶有突進效果,以及強行彈開對手容易追上去駁招的角色都比較強勢,像是泰利波格就相當好用;另外草薙京、八神庵、基斯、雅典娜、Yuri等都是容易連招的角色。

無式係型嘅

