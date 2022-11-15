Steam Deck開箱上手實測 握持手感極佳爽打平台Game 64GB最抵玩｜亞太區Steam Deck預定於今年年末開始發貨，相信不少人都對此Steam官方手提主機有興趣，以下為《香港01》科技玩物頻道Steam Deck開箱及上手玩感想，分析Steam Deck的優劣點及遊戲表現，以便大家參考要不要買 / 要買哪個版本。



機身雖然大部但極好揸 並沒有想像中易累

第一次看到Steam Deck的實物時，很可能會被它的體積以及按鈕數量之多嚇倒；但是記者可以向大家保證，Steam Deck的握感是極之舒適。雖然機身確實很大部，重量約670克也是偏重（相比之下Switch重量只在400克左右）；但是機身的平衝做得非常好，加上機身左右兩端造成握把形狀方便握持，雙手拿起並不會覺得很重。當然握起來還是會有點「墜手」的感覺，但是那種令人放心的重量感而非單純拿著重物的辛苦感覺，一般男士handheld拿著玩一兩個小時肯定不成問題。可以分享一個感想是，Steam Deck拿上手時，記者的感覺有些像是拿著一部放大了很多的NeoGeo Pocket。

Steam Deck還有一個優勝之處是用料紮實有機械感，而且磨砂面模起來很舒服，不像Switch和Toy-Con有玩具的感覺。

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按鍵雖多配排合理

按鍵方面Steam Deck雖然按鍵很多，但是配置合理用起來很舒適；左邊的Steam制功能上類似PS的Home掣，右邊的「。。。」掣則是快速設定。不過說到機身最大特色，當然還是左右各一個的track pad，這也是記者非常欣賞的部份，習慣之後track pad是極方便和實用。

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右邊的track pad可以觸控方式控制浮標，和Dual Sense的touchpad相比準確度更高，更重要是使用track pad控制浮標時會一直有輕微震動作觸覺返饋，透過觸覺令玩家更容易掌握浮標的速度，是記者事前完全沒有想過、然而一用過就很容易上手的功能。同時Track pad也可以按下去當成十字掣輸入上下左右，很多時比十字制還要方便；尤其是剛按完Steam鍵時，左手手指公稍稍移動即可用touch pad來操作選單，非常便捷和舒適。

Steam Deck的track pad遠比預期中好用

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機背的L4、L5、R5、R5鍵也是好用；例如在《Apex Legends》中，當使用手掣操作時，除非將按鍵配置設為「Ninja」否則難以邊跳邊射，但Ninja配置在ping和使用戰術技能時又不太方便。有了Steam Deck額外多出來的4個LR掣，便可以將跳躍和滑剷配置在L45或R45上，就能容易地邊滑剷跳射邊用右analog瞄準了 - 記者本來是這麼打算的，卻發現Steam Deck上的Apx Legends無法支援L45和R45鍵；只好含淚放棄這個想法。

通常要較高級的手掣才有的額外LR鍵，Steam Deck直接送給你了，但貌似目前不少遊戲都未支援

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L型充電線置頂勁實用

另外一個記者非常欣賞的地方是Steam Deck本體電源接口位於機身頂部，相比上，記者有一個很不喜歡Switch的地方，就是當想躺在床上邊充電邊玩Switch時會被電源線頂著自己的肚腩；而從機頂插線的Steam Deck就沒有這個問題，站著坐著還是躺著玩都那麼舒適，設計聰明。

機頂入線實在太好

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一點美中不足

Steam Deck機身配置方面唯一一個美中不足處是L1及R1掣感很輕很薄，有點像是Toy-con的LR掣，除了沒什麼反饋感之外，最怕是像Toy-con一樣容易虧/壞；另外還有一個可能有人會較在意的問題就是Steam Deck的風扇聲頗大。但除此之外，Steam Deck的外型及按鍵配置都令人非常滿意。

Steam Deck的屏幕可以touch screen觸屏操作，但如果怕留下手指印或油污的話，可以配合觸控筆使用。

系統界面簡潔易用

講完硬件再來講講主機容量和系統；首先是主機內建容量不多，有64GB、256GB和512GB三個版本，現今大作遊戲往往需要數十甚至100GB以上的容量，一些遊戲如Forza等如果在64GB主機上更直接是不夠容量安裝。但是steam deck設有micro SD卡插槽，可以將遊戲安裝在SD卡內，因此並不需要用到太多主機容量。

一隻Forza都128GB，64GB版如果不插卡就安裝不到了

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使用micro SD卡裝Game一樣流暢

可能你會說Steam Deck主機內建高速SSD硬碟，速度理應比SD卡快；但是據不少外國網站/媒體測試，使用micro SD卡來安裝遊戲，讀取時間和將遊戲裝在Steam Deck內建的SSD沒有太大分別、甚至在一些遊戲和SD卡牌子中SD卡讀取速度還要更快。如果主要不是玩動輒數十GB容量的3D大作，讀取速度就更不成問題了。當然高容量版的Steam Deck除了容量之外還有其他硬件提升，但如果不是太特別在意spec的玩家，個人會建議買64GB版Steam Deck再插SD卡來裝遊戲。

SD卡插槽位於機身右下

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界面簡潔好用

界面方面整體而言簡潔好用，分成明確的上下和左右兩個方向，選單通常以上下排列選擇分類，然後按L1和R1來切換分頁，配置簡潔易用拿起主機很快就可熟悉哪個功能在哪裡。一個記者很喜歡的功能是按Steam+R1掣即可快速cap圖，cap好的圖片可以上傳至steam伺服器自己的空間內；不過目前尚未有將截圖發布至Twitter或Facebook等social media連動功能，如果將來可以加入的話就更方便了。

另外值得一提是Steam Deck內建十分全面的效能監測器，可即時反映GPU、CPU使用率及遊戲運行幀數，以便玩家因應效能表現相應調整遊戲的畫面設定。

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效能及發熱簡單測試 玩大作宜配合底座變枱機

Steam Deck其中一個頗多人垢病的地方是基本輸出只有1280 x 720（即和Youtube的720p影片差不多），不過若以手提模式而言這個解像度是足夠有餘了，個人會覺得FPS會比較重要。記者以Steam Deck試玩Forza 5，以預設畫質進行遊戲，大致上可維持在50FPS左右，偶然會跌至40；只是基本上一進入遊戲之後全程GPU、CPU使用率100%，機身也很快開始發熱風扇全速運轉。另一方面在試玩Hollow Knight時，則是全程極穩定的60FPS，GPU、CPU使用率也一直在20%左右的低水平。

玩2D Game穩穩的60FPS不是問題。

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總結：一揸上手就返唔到轉頭

未拿到Steam Deck之前記者還想著都有電腦和PS5了，似乎沒有必要再拿數千元來買一部效能不是特別強的手提PC吧；只是到實際一拿上手的時候，單是那個手感就已經令人上癮般著迷，以至於是馬上想去買水貨的程度了。

個人看法是Steam Deck用來玩一些2D遊戲或對硬件效能要求較低的獨立遊戲更為適合，例如用來玩Steam上十分流行的類惡魔城銀河戰士（Metroidvania）遊戲、像素風格遊戲、文字冒險遊戲或是一般對硬件要求較低的JRPG類遊戲就最fit。如果你喜歡玩這類遊戲、又喜歡搭車打機或習慣將遊戲機帶出街打，Steam Deck就是你的完美主機了。

Steam Deck支援藍芽，Dual Shock 4、Dual Sense、Xbox手掣等都可以用，座埋枱就和console沒什麼分別了

若想用Steam Deck來玩Cyberpunk 2077、巫師、Forza、Elden Ring等3D大作遊戲，則比較建議加個dock再接駁至屏幕 / 電視當成座枱主機；現時市面上已有不少第三方Steam Deck底座，一些能夠將Steam Deck畫面upscale至4K甚至8K輸出，另外也有些附帶散熱功能可提升Steam Deck在玩大作遊戲時的表現。當然這些遊戲用手提模式雖然也不是不能玩，但始終折煞了機體本身的效能和電量，然而若是妥協地以較低畫質來玩，感覺又差了那麼一點。如果本身家中沒有高性能電腦或遊戲主機，也是頗推薦添置底座來將Steam Deck變身成座枱主機。

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