格蘭騎士團Gran Saga首抽攻略 快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜2022年末強檔手遊《Gran Saga格蘭騎士團》港版已正式開服（不刪檔公測），以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲快刷首抽流程以及開局必刷強力角色（武魂）推薦。



Gran Saga格蘭騎士團簡易快刷首抽流程

本作刷首抽而言算是頗友善，可以使用遊客登入，所有劇情對話和過場動畫都可以skip；而首抽沒出貨的話不需重裝遊戲或是使用「+1大法」等，只需要在登入處移除遊客帳號再以遊客身份開始遊戲就能重刷，手速快的話刷一次首抽大概7~8分鐘左右。另外是見到網上有人回報說刷首抽刷得太兇話會被硬件封鎖（手機 / 平板），但記者自己則未有遇到此問題；若果真的不幸遇到就惟有用官方PC版，或是Android模擬器刷完後再綁定了。

抽蛋演出也頗為浮誇

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按圖放大格蘭騎士團Gran Saga刷首抽流程：



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格蘭騎士團Gran Saga快刷首抽方法：



1. 下載遊戲資料，約4.7GB

2. 進入遊戲時點選右下角人頭圖示以遊客身份登入

3. 跳過所有劇情動畫，期間會有一段戰鬥教學，這裡須要手動

4. 繼續跳過劇情後輸入騎士團名（由於名稱不能重覆，請想定一個方便之後繼續刷首抽的ID）

5. 然後選3人隊伍開始遊戲（可之後在遊戲內任意切換）

6. 進入遊戲會發現是現時流行的自動式MMO，一直點任務自動引導便可，期間會有關於戰鬥和藥水的小教學

7. 解一兩個任後就可前往聖樹，這裡就是新手10抽

8. 新手10抽後再點一次任務引導，會帶玩家去到告示版前，然後就會開放信箱和抽蛋功能。

9. 去信箱拿禮物，全部拿完會有23抽；不過開服送的抽只能抽普池

10. 抽完沒出貨的話，去設定->帳號->退出，回到主畫面後點帳號右面的小交叉刪除遊客帳號，就可再刷首抽了



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開局必刷最強角色（武魂）推薦：



特奧多拉（風變）：技能倍率高兼有擋格無視，變身後大大提高自身輸出更有強力範圍攻擊，是現時最大獎之一，有她就可直接開局

薩瑪爾（火變）：現時遊戲最強變身技能之一，變身後輸出能力和LP累積率都會超絕提高，同樣是開局大獎。

傑魯迪恩（風狙）：雖然範圍傷害不及風變，但單體傷害更高，而且被動技能全隊增傷簡單暴力

河伯：能夠捉高LP累積率，即可以開更多大技，任何情況下都必帶的強力武魂

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