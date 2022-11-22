Pokemon 朱/紫攻略 8隻早期必捉強力精靈推薦 夠用到爆機｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括百變怪出現位置&捕捉方法。



可能係最易捉百變怪的一集

有玩開Pokemon正傳遊戲系列便會知道百變怪的重要性，百變怪的特性是可和任何對手生蛋，核心向玩家都會利用百變怪這個特性來「刷6V」（最高個體值） 和隱藏特性，又或是增殖本來只可取得一隻的寶可夢（例如御三家）等。而由於新一集Pokemon正傳都不會馬上開啟Pokemon Home的精靈傳送功能，因此就算玩家在上一代已經捉過百變怪，想要盡早生蛋刷高個體值去玩玩家對戰的話就要再捉一次了。

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按圖放大即睇百變怪位置&捕捉方法：



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百變怪位置&捕捉方法：



Pokemon 朱/紫中的百變怪大概是歷代最易捉的，可能不少玩家行過都會見到；百變怪的棲息地帶位於西區，而今集百變怪的特色是主要會在城市附近出沒，但是會擬態成其他的精靈，在進入戰鬥之前並不會以百變怪的名稱和本來的樣子示人。而當玩家附近有百變怪時，打開大地圖可直接見到百變怪的圖示，之後也會在小地圖上顯示，在捉牠的時候要記住這一點。

一打開地圖就見到百變怪了

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但雖然地圖有提示，實際上百變怪還是會擬態成其他精靈，玩家還是要想辦法找牠出來。辨認百變怪的方法是百變怪通常會伴隨一群精靈出現，但同時會變成不同於該群體的精靈。例如記者自己的百變怪是在漬沁鎮東邊傳送點（油站）外面捉到，一傳送到油站時就已在地圖上看到百變怪了；而油站附近的精靈群明明是茸茸咩，卻混入了一隻巴布土撥，結果果然無誤那隻就是百變怪了。

茸茸咩：我們中出了個叛徒...

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百變怪還有一個特點是基本上不會和玩家互動：其他精靈在玩家接近時可能會頭上冒出問號，不然就是主動攻過來或者逃跑，而百變怪則是完全不會理會玩家，只會自顧自地散步和發呆。

據網上其他玩家回報百變怪會變成的樣子則有「洛托姆」、「麻花犬」、「臭泥」、「貓老大」等等；而除了漬沁鎮外「錦匯鎮：東」附近也容易捉到百變怪，在漬沁鎮找不到百變怪的玩家可以去那邊碰碰運氣。當你在西區的城市附近見到一堆精靈入面突然混入了一隻奇怪的東西時，那隻就很可能是百變怪了。

漬沁鎮外找不到就可去錦匯鎮：東試試

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