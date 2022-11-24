Pokemon 朱/紫攻略 商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中各精靈特殊進化條件一覽。



三種特殊進化條件

Pokemon中大部份精靈只要達到特定等級即可進化，但也有為數不少的精靈有著特殊進化條件。特殊進化主要可分為三種，一種是使用進化石或達到親密度要求後進化，另一種是連線進化亦即在連線模式中讓精靈升級後進化；最後一種就是真的有特殊條式或方式，例如需要學習或使用特定招式，或是打倒特定精靈後才能進化。以下整理今集所有特殊進化條件的精靈，不過在《Pokemon 朱/紫》大部份使用進化之石或親密度來進化的精靈都可直接捉到進化後的版本，比起自己練功再用進化石可能直接捉已進化版會更方便。

部份Pokemon無法單靠進化升級，不達成條件的話升到100級都不會進化。

溫馨提示：電腦瀏覽時請善用Ctrl + F搜尋，手機瀏覽則可在「在頁面中尋找」功能。



Pokemon 朱/紫新精靈特殊進化條件一覽：

巴布土撥：布土撥在Let’s Go模式（R鍵）中步行1000步後升級進化（如果途中將布土撥從隊頭中移走，步數將會重新計算）

一家鼠：一對鼠達到25級後，參與露營後在隊伍中升級進化（無進化畫面）。一家鼠會有三隻和四隻兩個版本，三隻的為低機率出現，但兩者在能力上沒有不同。

棄世猴：火爆猴使用「憤怒之拳」（ふんどのこぶし）20次後升級進化。

紅蓮鎧騎（朱版限定）：收集10個銅鏡怪的碎片後去穴紮鎮交換慶祝之鎧，對炭小侍使用進化。

蒼刃劍鬼（紫版限定）：收集10個來悲茶的碎片後去穴紮鎮交換咒術之鎧，對炭小侍使用進化。

土龍節節：讓土龍弟弟習得「強力鑽」後升級進化。

奇麒麟：麒麟奇學會「雙光束」後升級進化。

浩大鯨：對走鯨使用冰之石進化。

電肚蛙：對光蝌仔使用雷之石進化。

狠辣椒：對熱辣娃使用火之石進化。

怖納噬草：納噬草在Let’s Go模式（R鍵）中步行1000步後升級進化（如果途中將布土撥從隊頭中移走，步數將會重新計算）

蟲甲聖：與蟲滾泥在Let’s Go模式（R鍵）中步行1000步後升級進化（如果途中將布土撥從隊頭中移走，步數將會重新計算）

海豚俠：波普海豚達到38級後在連線模式（多人遊玩）中升級進化。

墓揚犬：墓仔狗達到30級後在晚間升級進化。

仆斬將軍：讓劈斬司令攜帶首領之證，擊敗3隻在駒刀小兵群中的劈斬司令後升級進化。在駒刀小兵群中的劈斬司令身上帶有首領之證，可捕捉或用偷取道具的招式獲得。

賽富豪：收集到999個索財靈的硬幣後索財靈升級進化，進化時會消耗999個索財靈的硬幣。

既有精靈特殊進化條件一覽：

樹才怪：盤才怪學會招式「模仿」後升級進化。

吉利蛋：讓小福蛋持有道具渾圓之石後在日間升級進化。

呆獸王：讓大呆獸持有王者之證後通訊交換進化。

巨鉗螳螂：讓飛天螳螂持有金屬膜後通訊交換進化。

瑪狃拉：讓狃拉持有銳利之爪在晚間升級進化。

甜冷美后：讓甜舞妮學習招式「踩踏」後升級進化。

黏美龍：黏美兒達到50級後在雨天升級進化。

仙子伊貝：讓伊貝學習任意妖精系招式，達到親密度後升級進化。

進化石進化寶可夢一覽：

雷超：對比卡超使用雷之石進化。

肥波球：對波波球使用月之石進化。

奉神犬：對護主犬使用火之石進化。

刺甲貝：對大舌貝使用水之石進化。

夢妖魔：對夢妖使用暗之石進化。

烏鴉頭頭：對黑暗鴉使用暗之石進化。

自爆磁怪：對三合一磁怪使用雷之石進化。

向日花怪：向日種子使用太陽之石進化。

艾路雷朵：對雄性的奇魯利安使用覺醒之石進化。

雪妖女：對雌性的雪童子使用覺醒之石進化。

裙兒小姐：對百合根娃娃使用太陽之石進化。

麻麻鰻魚王：對麻麻鳗使用雷之石進化。

花潔夫人：對花葉蒂使用光之石進化。

好勝毛蟹：對好勝蟹使用冰之石進化。

蘋裹龍：對啃果蟲使用酸酸蘋果進化。

豐蜜龍：對啃果蟲使用甜甜蘋果進化。

怖思壺：對來悲茶使用破裂的茶壺或缺損的茶壺進化。

火伊貝：對伊貝使用火之石進化。

水伊貝：對伊貝使用水之石進化。

雷伊貝：對伊貝使用雷之石進化。

葉伊貝：對伊貝使用葉之石進化。

冰伊貝：對伊貝使用冰之石進化。

親密度進化寶可夢一覽：

路卡利歐：利歐路達到親密度後進化。

瑪麗露：露麗麗達到親密度後進化。

幸福蛋：吉利蛋達到親密度後進化。

雪絨蛾：雪吞蟲達到親密度後在晚間升級進化。

👉Pokemon 朱/紫攻略｜雙版本限定精靈一覽表｜Switch寶可夢

👉Pokemon 朱/紫攻略｜早期賺錢方法 輕鬆買精靈球捉寵｜Switch

👉Pokemon 朱/紫攻略｜坐騎取得＆能力解鎖方法 加速／衝浪／爬山

👉Pokemon朱/紫攻略｜太晶化比卡超｜搶先購買存檔連動特典入手教學

👉 Pokemon 朱/紫攻略｜8隻早期必捉強力精靈推薦 夠用到爆機

👉 Pokemon 朱/紫攻略｜百變怪出現位置&捕捉方法｜Switch寶可夢

👉Steam Deck開箱上手實測｜握持手感極佳爽打平台Game 64GB最抵玩