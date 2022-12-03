Pokemon 朱/紫攻略 商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中「帕底亞十景」位置一覽



觀光聖地打卡必到 順便增加傳送點

帕底亞十景即是分布於遊戲內地圖各處的觀光景點，都是有著特別景色的地點，亦是在遊戲中卡的去處。造訪這些地方雖然不會獲得特殊道具等，不過帕底亞十景都是傳送點，到達後和寫著地名的水牌互動後就可開放新的傳點，之後想再到處捉寵補圖鑑更方便了。另外是每個帕底亞十景的水牌都會有持硬幣的索財靈出沒，每隻可得1~5個硬幣；由於硬幣索財靈是會每日刷新，如果不想自己去找索財靈寶箱來打的話，每天去傳送去十景一次收集硬幣也是一個方法。

景點都會有索財靈

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按圖放大帕底亞十景位置一覽：



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