Pokemon 朱/紫攻略 商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中極速刷Lv方法，不出20分鐘就能由零開始將精靈升到50Lv以上。



爆機後仲有大把野玩

主線圖文流程攻略可見另文：

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神獸（密勒頓 / 故勒頓）戰鬥模式



在完成裡關「歸鄉之路」之後玩家的坐騎就能變成戰鬥模式，可以加入隊伍上場作戰；不過神獸變成戰鬥模式時無法使用坐騎，若玩家在神獸以戰鬥模式加入隊伍期間按下+掣，神獸就會自動離開隊伍變回坐騎。

自由進入第零區 捉古代種 / 未來種精靈



完成「歸鄉之路」之後就可自由進入第零區探索，可以在裡面捕捉各種古代種（朱版）或未來種（紫版）精靈；雖然第一次隨著主線來第零區時已能捉到一些古代種 / 未來種精靈，但是其餘大部份都須要爆機後重回第零區才會出現。這些精靈的特徵為種族值固定570以及無法生蛋，可作為即戰力使用，個體值和特性則可用道具來提升不需特別嚴選。

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捉第二隻神獸



在第零區最深處、打最終Boss的建築物前可以再捉到多一隻神獸（當然仍會是和版本相應的神獸），如此一來就不再有坐騎和神獸無法同時使用的煩惱了；懶人可以直接用爆機後校長給的大師球來秒捉神獸。神獸位置可按圖放大：

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開放觀看個體值（V數）功能



在完成「冠軍之路」後去任意一個寶可夢中心和護士姐姐對話，就可開放檢視精靈個體值的功能，在Box中對著精靈按+掣就能觀看。個體值分為不怎麼樣、普普通通、相當好、非常好、了不起和太完美了！6個級別，最高的太完美了！也就是所謂的V。由於個體值直接影響精靈的攻擊、防禦、HP等數值，在1點數值已是勝敗之差的玩家對戰中是至關重要，在高難度太晶團體戰也會有明顯影響。

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6星太晶團體戰



在完成第一次校園最強大賽後，將會開放5~6星的太晶團體戰，6星太晶團體戰除了會掉落特性膏藥、特性膠囊、太晶石碎片及銀色王冠等稀有/高價道具之外，6星的太晶團體戰精靈本身最少會為4~5V，可以捕捉回來作生蛋/嚴選之用。不過6星團體戰的難度非常高，沒有準備好滿等、滿能力、有合適技能的精靈會很難過關。

反覆挑戰校園最強大賽



完成第一次校園最強大賽後，可以在學校反覆進行校園最強大賽，遊戲後期刷經驗和錢的方法之一。

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S.T.C.



每天可以和天星隊的成員進行一次對戰，勝利後可得獎金，遊戲後期刷經驗和錢的方法之一。

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收齊寶可夢圖鑑



需要完成整個遊戲才能完全自由探索遊戲中所有地區，因此除非有其他玩家贈送精靈，否則無論如何都要爆機後才能齊圖鑑。而又由於朱 / 紫各自有其版本限定精靈，所以最後要齊圖鑑還是需要找人交換或贈送。收齊今版圖鑑後再和生物老師對話，可獲得「閃光護符」（ひかるおまもり），效果是提高色違（閃光）精靈的出現機率，有色違情意結的玩家必拿。

進行玩家對戰



嚴格而言玩家對戰在第一次到達寶可夢中心就已開放，但是對戰中，因此一般來說都是爆機開放所有育成系統和內容後、再對精靈進行嚴選才進行玩家對戰。撰文之時開放的只有休閒對戰（Causal Battle），天梯模式（Ranked Battle）預定於2022年12月開放，有興趣打rank的話就要加緊培養強力的精靈了。

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