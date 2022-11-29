Pokemon 朱/紫攻略 商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中極速刷Lv方法，不出20分鐘就能由零開始將精靈升到50Lv以上。



《香港01》科技玩物頻道已為《Pokemon 朱/紫》製作完整主線圖文流程攻略，詳細可見另文：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（上篇）

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（中篇）

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（下篇）

👉Pokemon 朱/紫攻略｜裡關（二周目）圖文流程攻略 Boss戰弱點一覽

Pokemon 朱/紫

《Pokemon 朱/紫》主線流程速查：

1. 序幕，前往桌台市學校



2. 解鎖坐騎及開啟三條主線「冠軍之路」「傳說之路」「星塵之路」



3. 岩壁寶主 等級16



4. 圓模鎮 蟲系道館 平均等級14



5. 深鉢鎮 草系道館 平均等級16



6. 長空寶主 等級19



7. 天星隊惡幫班 皮拿 等級20



8. 釀光市 電系道館 平均等級23



9. 天星隊火幫班 梅洛可 平均等級等級20



以上部份流程的詳細可見圖文攻略：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（上篇）

Pokemon 朱/紫

10. 梅洛可 平均等級26



11. 潛鋼寶主 等級28



12. 玻瓶市 水系道館 平均等級29



13. 錦匯鎮 一般道館 平均等級35



14. 妮莫 平均等級36



15. 天星隊 毒幫班 秋明 平均等級32



16. 雪山 幽靈道館 平均等級42



17. 焙固鎮 超能力道館 平均等級45



18. 土震寶主 等級44



以上部份流程的詳細可見圖文攻略：

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Pokemon 朱/紫

19. 雪山 冰系道館 平均等級47



20. 天星隊 妖精幫班 奧爾迪加 平均等級51



21. 偽龍寶主 等級55



22. 天星隊 格鬥幫班 平均等級56



23. 遊戲起始的燈塔 派帕 平均等級60 （傳說之路完成）



24. 桌台市學校門口 校長 平均等級60



25. 學校操場（晚上） 真老大（牡丹） 平均等級62（星塵之路完成）



26. 冠軍測試（四天王+冠軍戰）

辛俐 平均等級57

波琵 平均等級58

青木 平均等級59

八朔 平均等級60



27. 首席冠軍戰 也慈 平均等級61



28. 冠軍戰 妮莫 平均等級65 （冠軍之路完成）



以上部份流程的詳細可見圖文攻略：

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29. 前往零區閘口 開始歸鄉之路



30. 最終挑戰 平均等級66 （歸鄉之路完成）



31. 八大道館二回戰 平均等級65



32. 校園最強大賽 平均等級67

派珀

吉尼亞

鳳檗

也慈



以上部份流程的詳細可見圖文攻略：

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