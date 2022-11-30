Pokemon 朱/紫攻略 無限複製大師球/特性章增值Bug 1分鐘賺百萬｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲最新增值Bug可無限複製大師球、特性章等稀有道具，1分鐘賺過百萬。



＊＊注意：雖然基本上Pokemon遊戲每一代都會有複製 / 增殖Bug，既不是秘密亦早已在玩家間廣泛使用，但利用bug進行遊戲始終有機會導致死save或是被官方禁止進行連線對戰等風險，一切後果由玩家自行承擔。

新一代神獸增殖Bug 無限複製大師球 / 特性藥膏

今集的增殖Bug需要玩家完成裡關、坐騎能變成戰鬥模式後才可以使用，仍未爆機的話就要先去爆機了。然後你需要一個值得複製的道具，一般不是複製大師球就是特性章（特性藥膏 / とくせいパッチ），前者爆機獲得，後面需要爆機後打6星太晶團體戰稀有掉落。如果仍未準備好打6星太晶團體戰，現時有不少玩家在網上派發這些道具（反正不少也是複製出來），可以找找看各地的Pokemon留言板有沒有人在派發，或者問已經打到的朋友拿一個。如果覺得有需要，也可以複製太晶石碎片等其他稀有道具，或是合成素材較難取得的招式機器等等。

特性章一個可以賣125000元，複製一堆後再賣掉就可變千萬富翁

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接下來就是實際增殖流程，步驟並不困難，也不需卡點或是重新開啟遊戲等，方法可按圖放大：



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Pokemon 朱/紫極速複製道具方法：



1. 首先去設定，將「同行/盒子」設為「自己選擇」



2. 然後隊中只帶5隻精靈



3. 然後讓神獸變成戰鬥形態，再讓牠攜帶你想複製的道具（這裡以大師球為例）



4. 讓神獸持有物品後，按兩次+號上落坐騎一次（重要步驟，不做的話會複製失敗）



5. 上落坐騎後，再將神獸變回戰鬥形態，然後在街邊隨便捉一隻精靈



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6. 將捉到的精靈加入隊伍，系統會要你將一隻精靈送回Box，選神獸



7. 一般來說坐騎是無法送到盒子裡，這裡就是「chok」bug的重點位置；要訣是要快速地先後按下A和B鍵，兩個按鍵的輸入間隔要非常短才能成功，記者的操作不是按而是很快地用手指公按下A後直接「掃」去B掣，但也試了十多次才成功。



8. 成功的話就會見到畫面彈出剛捉到的精靈，但是文字卻會顯為「要如何處理神獸目前持有的道具」，選「放進包包裡面」



9. 這時如果打開選單，會發現坐騎不見了，不用慌張，按+號上坐騎神獸就會回來了



10. 然後打開盒子，將神獸和剛捉到的精靈交換



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11. 讓神獸攜帶剛才「chok」出來存放回包包裡的大師球。



12. 然後回到選單，對隊中的神獸選擇「回到坐騎形態」，這樣兩隻神獸會互換位置



13. 接下來就是收割道具時間，打開Box，按兩次X將顯示切換為對戰隊伍，然後按L / R切換到名為「密勒頓」(故勒頓)的盒子，一般是按一下L就能切換



14. 選擇「回收持有物」，這樣就成功複製道具一次了



15. 然後回選單畫面，再對隊中的神獸選回到坐騎形態，兩隻神獸又會互換位置，持有物也回來了。



16. 再去Box回收持有物就可以無限複製道具，熟習了手速快之後一分鐘可以複製十多次，複製特性章一個可以賣125000元，一分鐘就可賺百多萬。



17. 錢可用來買銀色王冠和營養劑來直接將精靈的個體值和努力值升滿，連捉6V百變怪生蛋都不用了。



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