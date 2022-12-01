Pokemon 朱/紫攻略 商店販賣物品一覽 必買強力持有物道具｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲安定單刷6星太晶團體戰及推薦精靈與育成方法。



6星戰難度高 單刷須強力精靈

《Pokemon 朱/紫》6星的太晶戰難度相當高，想要穩定單刷的話需要專門準備精靈，若想以一般來說剛打完裡關爆機、約七十多級的精靈來打的話肯定是打不過。想要安定地單刷6星太晶團體戰，需要一隻滿等（100Lv）、6V（嚴格地說5V就可以，因為物攻和特攻只需要其中一個）、分配適當的滿努力值以及配好招式的精靈。現時較多人使用的有鐵臂膀（紫版限定，朱版的就要找朋友拿一隻了）、瑪力露麗、棄世猴等；也有人用鐵毒蛾。

至於取得6V精靈的方法，現時可以不用捉六V百變怪再生蛋；在遊戲中信使鳥包包商店購買銀色王冠（高星的太晶團體戰也會掉落），然後去雪山冰櫃鎮的傳點後面找極限特訓NPC，與其對話即可用銀色王冠將精靈的個體值提升至最高（每一項能力消耗一個王冠）。另外是古代種/未來種精靈不能生蛋，換言之牠們只能用銀色王冠來升至V。

高難太晶團體戰是遊戲後期主要內容

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按圖放大看安定單刷6星太晶團體戰推薦精靈及育成方法：



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鐵臂膀安定單刷6星太晶團體戰 育成方法：



這裡以現時較多人使用鐵臂膀為例，在第零區捉到之後用銀色王冠將其變成5V（不需要特攻，當然你說喜歡整齊6V也可以），性格則用固執薄荷改成固執。然後就要為精靈分配努力值（基礎數值），最快的方法是購買增強劑，一個可以提升10點努力值。分配方式有多種，鐵臂膀而言主要有平均型，物防型和特防型3種分配法，而不論哪種配法都一定是攻擊配滿（26個增強劑），分別只是防禦方面的數值分配。一般情況下平均型已足夠應付大部份情況，當然不怕煩養兩隻更好。

首要在第零區捉鐵臂膀

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單刷6星太晶戰用鐵臂膀之努力值（營養劑）分配：



平均型：26個攻擊力增強劑、8個防禦（或HP）增強劑、19個特防增強劑

物防型：26個攻擊力增強劑、26個防禦增強劑

特防型：26個攻擊力增強劑、26個特防增強劑



王冠和增強劑都需要不少錢，以正常方式刷錢會花不少時間；但也可以選擇用邪道刷bug的方法來快速賺錢；不過還是那句使用bug進行遊戲一切後果自負：

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最後就是用經驗糖果將牠升到100級和配招；如果不打算用/不夠經驗糖果來升至100級要自己練功的話，記得先用營劑分配好努力值才去刷怪，否則努力值就會亂掉。

經驗糖主要由太晶團體戰獲得，不夠數的話就先去打4~5星農一農吧

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招式必備腹太鼓（以HP變成現時HP的一半為代價，攻擊力提升至最大）和吸取拳，另外兩招則隨意，視要打的太晶團體戰來更換，一般會用近身戰、嬉鬧、雷電拳等，對上弱地面系的對手時則可配地震；也可以用電氣場地配合特性「夸克充能」來再提高自己的能力30%。進場後用腹太鼓上buff，之後的吸取拳可以一擊回滿血，對弱格鬥的對手用連射手掣連出吸取拳就可以掛機等完場，不怕格鬥的對手就邊吸血邊用相應招式打。如果對方是物防較低的精靈，甚至可以試用近身戰看看能否一擊秒殺。攜帶物則可以視情況和對手用格鬥手套、黑帶或貝殼之鈴等。

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如果因為不是紫版、沒有朋友等因素沒能取得鐵臂膀，也可以用另一隻主流精靈「瑪力露麗」；瑪力露麗雖然沒有吸取拳，但是可以經橫遺傳習得腹太鼓，配上特性大力士（物理攻擊威力2倍），可打出比鐵臂膀更高的火力。大力士不是隱藏特性，可以自行在街邊捉到有為止，或是在吉利蛋蛋商店用10萬買特性膠囊解決。

別看瑪力露麗樣子外愛人畜無害，育完成畢之後一拳打死人

橫遺傳方法：首先讓瑪力露麗忘記招式空出一格； 然後讓瑪力露麗持有「模仿薄荷」（信使鳥包包3萬元一個）。然後隊中只帶忘記腹太鼓以外所有招式的精靈，以及持有模仿薄荷的瑪力露麗，進行一次野餐（不用等時間），瑪力露麗便能經橫遺傳學會腹太鼓。



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