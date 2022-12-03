格蘭騎士團GranSaga攻略 開荒必知5件事 優先投資必練角色 Android / iOS手遊｜2022年末強檔手遊《Gran Saga格蘭騎士團》港版已正式開服（不刪檔公測），以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括開荒必知5件事，遊戲玩法解說及優先投資必練角色等。



《Gran Saga格蘭騎士團》刷首抽方法及開局推薦請見另文：

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基本玩法及戰鬥系統

基本玩法為現時頗流行的手機ARPG式自動戰鬥ＭＭＯ，玩家以三個角色組成隊伍，戰鬥時只控制一個角色，不過可以隨時切換來面對不同場合及針對敵方弱點輸出。玩家可控制角色移動來閃避敵方的攻擊以及施放技能等，一般野外戰鬥基本上自動戰鬥就可以了；當然在較高難度的戰鬥中就需要手動操作來躲避敵方的攻擊以及控制施效技能的時機。

自動也有自動的好...

遊戲有完整的主線劇情任務，點擊任務目標就可自動引導和戰鬥，有玩過黑色沙漠M或是網石的二之國等同類遊戲不難上手。除了大地圖和主線劇情外，遊戲也設有大量支線、王國任務以及副本等PVE內容，以及公會戰、競技場等PVP玩法。

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角色、武魂和神器

遊戲的育成系統主要分成角色、武魂和神器三個部份，角色也就是玩家在戰鬥中實際操作的角色，而每個角色都可以裝備多個武魂和神器；武魂是角色可以施放的主動技能，同時裝備後也可獲得不同被動能力加成。

每個角色都要一套武魂和神器，而武魂還需要突破，感覺坑挺大的

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每個武魂都只有特定角色可使用；而武魂雖然有強弱之分，但是以遊戲中後期而言基本上所有角色都要練，因為需要不同的屬性來打不同副本和強敵，換言之終歸都是全都要練，只是要安排好先後順序以效率推進度。值得一提是遊戲的日服到目前為止所有角色都是免費開放，相信中文版亦會同樣配合，至少不用擔心在抽格蘭武器和神器之外還要再抽角色。至於神器則可當成類似FGO中的禮裝，角色裝備後可獲得能力加成，相對上遠沒有武魂（格蘭武器）重要，但當然也是越強越好。

格蘭武器是最為重要

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開荒簡易心得

遊戲一開始有7個角色讓玩家選擇，雖然到最後玩家最少每個屬性都要練一隻角色，但是早期推薦集中提升三角色，其中特別推薦練風槍、火法和水法（女主角）；因為這些角色都有強力的武魂支援（當然前提是抽到），而且傷害高成型快，相比其他角色例如男主角需要達到相當練度才能在特定環境中發揮能力，早期集中提升風槍、火法等會令流程順暢等多。而女主角則是開服時點唯一的補師，也是必須要練。

育成時除了刷首抽出來的SSR武魂之外，也可適度投資強力的SR級以至R級武魂，因為稀有度較低的武魂容易突破，強力的低稀有度武魂在突破/滿突後往往也有不錯的強度，例如SR普蘿拉、戴米安、拉格爾以及R級塔西翁都是很強的格蘭武器，不是非SSR就不練。

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攻擊力大於一切

在選擇武魂和神器時，有一個簡單原則就是「攻擊力」（AF）大於一切，這是由於遊戲的傷害算式令到攻擊力的收益遠高於其他屬性，因此在確保攻擊力之後才來爆擊率、爆擊傷害、Boss傷害、屬性傷害、傷害增加等其他能力。當然到玩家育成至一定程度，例如通過潛能提升了爆擊率之後，就可多配一些爆率/爆傷來提升傷害。

商城課金推薦

和二之國等手機MMO一樣本作的課金位和禮包相當多，可謂五花八門，以至還有當年電腦免費MMO遊戲中常見的「好友分享」和「公會分享」禮包，購買之後可以向好友 / 公會會員分發鑽石。

不知道會不會出現一個情況是沒買這些禮包的就不加好友 / 公會之類

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月卡方面78元，一共可得4130石，也就是14抽不到，還原率並不高，不太划算。其他鑽石禮包和材料禮包等也沒有看起來特別划算的選擇；就連在其他遊戲通常較為抵課的「戰令」（即battle pass）也沒有特別吸引，需要203港元但是完全沒有送抽蛋券等一般玩家最想要的物品，只有3500鑽石、各種升級素材以及一個外觀，如果是你本來比較捨得課金的玩家不介意付費換取素材減低肝度，或者很喜歡那個造型的話也是可考慮，但整體而言本作的商城比其他遊戲來得貴、內容又不吸引，沒什麼值得微課玩家出手的目標。

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