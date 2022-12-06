少女前線：雲圖計劃攻略 刷首抽方法 開局必刷強力角色推薦 Android / iOS手遊｜人氣軍武 X 美少女手機遊戲IP《少女前線》的衍生作品《雲圖計劃》繁體中文版已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲刷首抽方法以及開局必刷最強角色推薦。



一次有40抽 然而刷一次需時較久

《雲圖計劃》刷首抽算是簡單，遊戲支援遊客登入，也可以直接在遊戲內刪除遊客帳號，換言之刷首抽不需要重裝遊戲或是使用+1大法，而且現時正值遊戲開服活動，登入遊戲馬上可領取30抽，加上遊戲本身的開局新手10抽，一次首抽足足有40抽的份量。

方法雖然簡單，但《雲圖計劃》需要玩家完成整個序章及第一章第一關才能領取禮物，期間有多場戰鬥及大量教學（劇情可skip但戰鬥/教學無法跳過），即使手速很快整個過程也需要15分鐘以上。雖然按「每分鐘的抽數」計算《雲圖計劃》仍比市面上大部份手機遊戲多，但是一次不出貨的話就要再刷15分鐘才有下一個機會也是不簡單，要花多少時間心機去刷就看玩家自己了。

值得一提是遊戲中每個角色的必殺技都有動畫風格cut-in演出

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按圖放大睇《雲圖計劃》刷首抽方法：



+ 9

《雲圖計劃》刷首抽方法：



1. 選遊客登入

2. 跟據遊戲指示進行序章，期間會有多場戰鬥及教學

3. 完成序章，進入遊戲大廳，完成教學後進行新手免費10抽

4. 之後需要再跟教學指示完成進入關卡1-1，可入關後立即撤退回大廳自由行動

5. 打開信箱領取開服活動30抽

6. 拿去抽想抽的蛋池

7. 如果沒有出貨，點擊選項->帳號管理->刪除遊客帳號就可刪進度重刷（如果對開局滿意建議綁定帳號以免丟失進度）

8. 需要輸入Delete來確認刪除

9. 之後就是再由頭開始進行遊戲刷首抽



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開局必刷最強角色：

《雲圖計劃》並非單純一隻強力SSR就能打遍天下，而是需要組隊配合，一隊裡面需要有坦、補和輸出，而輸出方面盡量追求為同一類型（戰士或槍手），以最大限度利用關卡中的函數增益。目前遊戲主流有戰士隊和槍手隊，前者的重心是「秋」和「薇」，後者的重心則是「赫波」和「纏枝」，而剛好「秋」和「赫波」都是開服限池，

按圖放大《雲圖計劃》首刷必刷強力角色：



《雲圖計劃》首刷必刷強力角色：



秋：最強戰士，普攻威力已極高，大絕成功擊殺敵人時更可重新施放變成連環斬殺，在這類自走棋遊戲中威力驚人



薇：普攻威力高之外還有特殊的無視距離特性，在場地狹窄的情況下也不會和其他戰士爭位，又強又靈活的角色



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赫波：擁有強大的範圍傷害，更重要是擁有珍貴的黑洞（聚怪＋暈眩）技能，既可以配合其他角色範圍技打出大傷害，也可以破壞敵人的陣形或是拉開和敵人距離製造空檔等，強度逆天



纏枝：普攻和對群能力都是一等一級數，現時遊戲最強物理射手。



七花：遊戲中最強的奶媽，雖然系統送的帕斯卡已經很強，但是很多情況玩家都需要在隊伍中配兩隻補師，而七花就是最佳選擇。



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值得一提是遊戲設有新手自選池，花980石（以首儲雙倍價計算約64港元）可在8隻3星人形（即SSR）中自選一隻，其中包括「薇」和「纏枝」；如果是不介意微/輕課的玩家，可以在首抽抽到秋或赫波其中一隻之後，在自選池補完另一隻核心角色就能齊隊開局。當然想追求極限完美開局的話，也是可以刷到3、4隻SSR，再看要不要用自選池補角色，理想是刷齊一隊輸出然後用自選池補七花（遊戲中最強奶媽），或是刷到秋+七花 ／ 赫波＋七花的話就用自選來補薇／纏枝。

注意這個新手自選池可用免費購買，如果不想課也是可在遊戲內慢慢儲石購買

至於坦克方面，由於遊戲開局送的克羅琦已是最強坦克，而遊戲也很少需要用到兩坦，因此除非很有愛否則不用特意抽取坦克角色開局。

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