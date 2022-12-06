少女前線：雲圖計劃攻略 刷首抽方法 開局必刷強力角色推薦 Android / iOS手遊｜人氣軍武 X 美少女手機遊戲IP《少女前線》的衍生作品《雲圖計劃》繁體中文版已正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲刷首抽方法以及開局必刷最強角色推薦。



開於刷首抽方法及開局必刷角色可見另文：

👉少女前線：雲圖計劃攻略 刷首抽方法 開局必刷強力角色推薦｜手遊

必練超強兩星角色

雖然《雲圖計劃》是課金抽蛋遊戲，但是並非只有最高稍有度的3星（SSR）角色才有，遊戲中有一些超強力的2星角色，戰鬥能力和效果是冠絕遊戲，無論是否有課金/齊角色都是必須要練的重點。這些超強2星角色有貝蒂、安吉拉和杜莎妮，貝蒂是輸出能力可比三星角色的戰士，尤其在對Boss時能發揮超強的戰力。安吉拉則是遊戲目前最強支援角色，擁有提升己方隊伍技能施放速度以及減慢敵方的技能施兩大超強效果，完全可以說是神級。而杜莎妮則有貴重的減防技能以及可提升已方算力傷害，同樣是超強的輔助角色。

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組隊心得

雖然不是絕對，但是大部份情況都建議只用3種職業編成來進入關卡，例如2戰士2補1坦，或是2射手2補1坦，又或2戰士2射手1補等也可以，就是盡量不要全職業都編進去。這是因為關卡中的函數增益基本上都是對等定職業生效，職業數量越多就會令函數增益的收益下降，反而更難過關。

大部份函數都只對特定職業生效

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優先推主線 戰略科技推薦

和大部份手遊一樣《雲圖計劃》不少功能都需要主線進度來解鎖，因此最開始要做的事自然就是狂推主線。而由於本作有十分友善的助戰系統，可以借用好友的角色來打關，因此如果能加到一些已推好進度大佬，他一隻角色就比你全隊都強了，借別人的角色就可以猛推進度。

戰略科技系統

到通關1-15後會開放戰略科技系統，是適用於關卡的永久增益，建議優先點出以下技能，其他的再看自己喜好慢慢點：

1. 函數卡上限+5

2. 戰略點儲存上限+5

3. 戰略點恢復速度+30%

4. 超頻免費次數+2

5. 超頻-函數獲取2級

6. 初始快取幣提升50



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家園（綠洲）升級優先度

優先提升指揮部等級，其次是工程局，其他盡量等到最後、確保了下一級工程局的升級材料之後才去升；這是因為升級工程局能提高預製件產量，而所有設施的升級都要使用預製件，換言之工程局升得越快、綠洲的整體升級也會越快。工程局之外最重要的是檢索終端和底格銀行，前者能產出「基礎檢索指令」是免費石的重要來源，後者則能整出底格幣（Game錢）。而底格幣的花費也是一樣早期盡量留著用來升級家園，到遊戲中後期底格幣就會開始溢出，到時就可隨便花費了。

最重要是工程局

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碎片、突破和好感度

《雲圖計劃》和其他課金手遊一樣有角色突破系統，不過就沒有強逼玩家抽蛋獲得相同角色才可突破，而是能在遊戲中肝碎片來突破，算是頗為佛心。在刷碎片之前需要先提升角色好感度，好感度達到6之後就能開放角色的所有碎片關卡。體力較多或是有愛的角色可以每日全刷6關，想要較為效率的話就每日只刷EP4和EP6，可得12個碎片左右，每日持續早晚能突滿。

所有角色都可肝碎片，只要抽到就能突滿

而好感度的提升方法主要來自和角色一同出擊，然後還有宿舍系統（通關2-4開放），提升宿舍舒適度到Lv7之後有額外出擊好感度獎勵；建議盡快將宿舍的舒適度推到7級（當然有錢可推更高），優先買性價比最高的傢俬，依次是牆紙、地板和床。

舒適度推到7級相當重要

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商城課金推薦

和近期推出的其他手機遊戲相比《雲圖計劃》的坑度沒那高，商城的商品和價格都相對親民，微課以至無課都能玩得沒什麼壓力；主要是系統送的角色以及很容易入手的二星角色已足以砌成很不錯的隊伍，沒有逼切需要大灑金錢來提升戰力。

月卡方面170台幣（約44港元），即得300石+每日80石，全部領完就是2700石；遊戲150石一抽，換言之一張月卡可換到18抽，還原率算是很不錯（望同期推出的格蘭騎士團）。建議可以課個月卡，一邊儲石一邊等新的限池再出手。

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其餘的補給包就不算特別吸引，主要都是買各種升級素材，輕課／微課玩家請量力而為。比較建議要入手的是「新晉基建補給包」，可獲得一定份量的「預製件」，用來提升家園的設施等級來提升被動收入。而這個禮包是可以用免費石購買，無課玩家也能入手；微／輕課玩家可以自己視情況購入要課金的「綠洲重建補給包」，獲得更多預製件。

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