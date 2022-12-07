Pokemon 朱/紫攻略 色違（閃光）精靈出現機率提高方法 最高8倍｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲中各種提升色違（閃光）精靈出現機率的方法。



天選之人才能捉到的色違

對不少玩家來說除了收集圖鑑之外，更加重要的是捕捉各種色違（閃光）精靈；只是在Pokemon寶可夢遊戲中色違（閃光）精靈的出現率是極其地低，基礎出現機率僅為1/4096，亦即只有約0.024%，基本上和無機會沒太分別。不過在遊戲中有一些方法可以提高色違出現的機率，最多可以提升8倍至1/512（約0.2%），在此之上再加上用隻數來「大包圍」就更有機會遇到色違了（因為色違機率是逐隻精靈判定，假設在1/512的狀態下遇100隻野生精靈，就可當成有20%機會遇到） 。

遇到色違時要小心不要一個錯手打死

👉Pokemon 朱/紫攻略｜爆機後開放元素 / 內容一覽 捉第二隻神獸

按圖放大Pokemon 朱/紫提高色違出現機率方法：



👉Pokemon 朱/紫攻略｜4隻被封印準神捕捉方法 相應樁柱位置一覽

Pokemon 朱/紫提高色違出現機率方法：



1. 閃光護符：完成Pokemon 朱/紫的整個圖鑑（406隻精靈）後和生物老師對話，可獲得閃光護符，效果是提高色違機率3倍。

2. 大量出現：在野外各地會隨機出現某精靈的「大量出現」（大量發生，沿用阿爾宙斯的設計），大量發生中的精靈色違會提高，最多可以提升到3倍。

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線流程速查表 主要目標 / Boss戰Level一覽

大量發生

3. 食用三明治：食用帶有「閃光力」效果的三明治可提高色違出現機率，有「閃光力：Lv3」的三明治可以將色違出現機率提高4倍。

4. 國際交配：使用兩隻「國藉」不同的精靈生蛋，會有約6倍的機會出現色違。精靈的「國藉」是由遊戲的地區/語言版本來決定，例如你玩的是日版，那麼找由歐版或港版遊戲捕捉的精靈和自己的生蛋就會有6倍色違。換句話說如果有國藉和自己不同的百變怪，那就生什麼蛋都會有6倍色違。

👉Pokemon 朱/紫攻略｜無限複製大師球/特性章增值Bug 1分鐘賺百萬

由於提高色違的效果是「增加判定次數」而非直接倍化機率，因此當多個提高機率效果重疊時效果並非相乘。當有閃光護符和閃光力：Lv3和大量發生時，色違出現機率為1/512，比基礎的1/4096提高了8倍。而國際交配（生蛋）的提升無法和三明治／大量發生去捉野生精靈疊加，兩者的機率加到最高時同樣為1/512。當然因為大量發生或是用有閃光力+發現力的三文治時可以刷出大量野生精靈，篩選次數會比生蛋快得多；只是沒法野外捕捉的精靈如御三家就只能靠生蛋出色違了。

如果要用生蛋來生產色違精靈，可以參考之前的極速生蛋攻略：



👉Pokemon 朱/紫攻略｜快速生蛋方法 極速30秒一粒輕鬆刷V／特性