Diablo 4 暗黑破壞神IV媒體試玩報告：邪典風格回歸 成品可以期待｜暴雪娛樂Blizzard開發、多年來在全球均極受歡迎的《暗黑破壞神》Diablo系列最新作《Diablo IV》正如火如茶地開發中，《香港01》科技玩物頻道獲官方邀請參加優先試玩，以下為感想心得。



＊＊遊戲目前仍然處於開發早期，此試玩版本亦不代表遊戲最終品質，以下心得僅以記者遊玩到的試玩版為準

濃厚邪典風格 老玩家會滿意

首先是一個雖然之前官方也有公布過、會令Diablo老玩家十分高與的消息 ，就是《Diablo IV》將會全面回歸早期Diablo 1和2時的黑暗邪典（Cult）風格；指的不是遊戲裡所有東西都黑黑沉沉照明不足，而是有。不過單純以畫面而言，和早兩年推出Diablo 2 Resurrected並不太相似，以色調、材質等而言更為接近《Diablo Immortal》，當然Diablo 4作為主機遊戲，畫質上比《Diablo Immortal》出色得多。

像是這種地形就很有D2 Act I的感覺，但畫面上又和D2R不完全相同

雖然整體風格濃厚，不過有少部份場景記者覺得有少許顯得太刻意地「為cult而血腥」，例如動物內臟的特寫等；但除了這少許個人覺得美中不足外整體遊戲風格都令人（尤其是喜愛Diablo 1和2的玩家）十分滿意。

👉少女前線：雲圖計劃攻略 刷首抽方法 開局必刷強力角色推薦｜手遊

按圖放大更多Diablo 4遊戲畫面：



+ 44

現代人性化設計 遊玩過程更流暢

和以前的Diablo遊戲相比Diablo 4加入了許多人性化的現化設計，例如生命藥水變成了「元素瓶」形式，不再是佔用背包空間的道具，而是身上自動有5個充能，擊殺怪物或破壞場景物品時有機會掉落充能讓玩家撿拾。同樣MP機制也改變了，沒有了MP藥水，相對地MP的消耗和回復也變得非常快，早期來說可以是放個三四招就用光了MP，但是等幾秒後MP就會回滿；感覺更像是《Elden Ring》裡的精力。

👉Pokemon 朱/紫攻略｜通用閃光三明治配方 色違出現機率提升4倍

裝備亦不再需要鑑定，亦不再分格數大小，全部佔同樣的空間。回城也不需要回城捲軸了，也可以隨時打開地圖傳送去任意一個已啟動的傳送陣了。可能會有老玩家覺得這樣沒有了舊時情懷，但整體來說始終是方便玩家的改動，長遠而言還是方便性更重要。另外一大改動是增加了「衝刺」Dash，可以快速移動一段距離來閃避敵人攻擊，早期來說需要玩家更積極地躲避敵方攻擊，動作成份更重。

👉Pokemon 朱/紫攻略｜安定單刷6星太晶團體戰 推薦精靈及育成方法

目前而言在系統上不少地方都和之前推出的官方手遊《Diablo Immortal》有不少相似之處，除了藥水和捲軸的改動之外還有在Diablo 4和Diablo Immortal一樣有裝備強化、分解、以至記者有點覺得《Diablo Immortal》和Diablo 4作為同期開發而又先行推出者，有將設計和玩家反饋應用在Diablo 4之上。假設Diablo 4是一個沒有課金元素、有完整單人劇情體驗的Diablo Immortal的話，那也會是一款很優秀的遊戲了（畢竟一直以來大部份對於Diablo Immortal的負評都不是關於其遊戲性或製作水平，而是其太貪婪的吸金設計）。

還有一個記者很欣賞的地方是遊戲有完整的幻化（塑型）系統，所有裝備只要取得一次之後就會在衣櫃（Wardrobe）中解鎖，玩家可隨時在衣櫃中更換造型，對外貌協會的玩家來說是一大福音。

創逗角色時有豐富的外觀自定義元素

👉Pokemon 朱/紫攻略｜4隻被封印準神捕捉方法 相應樁柱位置一覽

技能 / 天賦大改 流派更自由玩法更多元

試玩中可以玩到職業有野蠻人、遊俠和法師，都是系列經典職業；今集職業不再綁定性別，各職業都可選擇男或女角。技能系統比以前大改，技能樹由以往先點出低階技能再衍生去高階技能，變為「階段」形式，每個階段都有幾個技能和專精（modifier）可選，累計花費技能點達到一定程度後就會開放下一階級的技能。好處是可更自由地點出以往分屬不同系統的技能，例如法師可以在頭兩階點冰系技能，到第3階則點出火焰九頭蛇來增加對單傷害等。

Diablo 4預計上市時會有5個可用職業

另一個記者欣賞的地方是只需要少許金幣就能將技能完全重置，不像在Diablo 2時點錯一點技能想洗點要收集各種道具相當麻煩，也能因應打到裝備隨時轉技轉流派（當然也可能只是試玩中的方便設計，不過強烈希望能保留到正式版）。

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線流程速查表 主要目標 / Boss戰Level一覽

手掣體驗極佳

和Diablo Immortal、Diablo 2 Ressurected一樣，Diablo 4也支援家用平台（PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series）以及手掣，而以記者個人而言手掣的體驗是相當好。傳統玩Diablo要用滑鼠兼顧移動和出技，而Diablo類遊戲中又經常要長期大量施放技能，用手掣玩起來就沒那麼累。也因為今集增加了dash的關係，用手掣操作閃避亦是十分靈活。

而角色自身的操作便利的同時，自動鎖定的功能也做得十分好，破壞場景物品、施法位置等都能準確地打到想要的位置，相當舒適，以至記者會建議就算在電腦上也用手掣來玩。

總結：成品可期



今次媒體試玩只能玩到ACT I，目前而言記者個人的體驗是相當不錯，不論是畫面、風格、戰鬥手感、手掣操作以及各種人性化設計都令遊玩過程十分愜意。畢竟就連《Diablo Immortal》在除去課金的部份外均相當出色，可見Blizzard在Diablo上面還是有點辦法；如果Diablo 4能保持以至超越今個試玩提供的體驗，有機會是下一款年度遊戲級的作品，Diablo fans們請繼續密切留意和期待吧。



👉AI繪圖大流行 燦神、館長梗圖秒變美少女 調味料瓶變肉腿蘿莉