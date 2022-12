TGA 2022重點懶人包:死亡擱淺2 Armored Core 6 主要得獎名單|一年一度的遊戲界盛事「年度遊戲大獎」The Games Awards TGA 2022在今日(12月9日)正式舉行,除了頒發各個獎項之外機迷更關心的是同場進行的新遊戲資訊發布,而今次TGA就有許多令機迷們喜出望外的發布,接下來一兩年機迷們繼續有排忙了。



死亡擱淺2繼續有箭佬 Armored Core 6震撼公開

在TGA的頒獎期間穿插了多個新遊戲發布,其中最重磅的消息有小島秀夫的新作《死亡擱淺2》Death Stranding 2正式公開,Trailer中除了繼續有主角「箭佬」Norman Reedus之外,還有Léa Seydoux、Troy Baker等主要卡士也全部回歸,另外將有日本女演員「忽那汐里」新加入。

《死亡擱淺2》Death Stranding 2

另一個令機迷極之振奮的公布是FromSoftware沉寂多年的機械人遊戲系列《Armored Core》(裝甲核心/機戰傭兵)正式公布完全新作《Armored Core VI Fires of Rubicon》境界天火。系列自2013年的《審判日》之後就未曾再有新作,多年來fans們早已等到不期不待,到今年TGA突然無預警公開全新作品,不少fans直呼「是否集體幻覺」。遊戲預定於2023年推出,平台為PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One及Steam,很快就有得玩了。

《Armored Core VI Fires of Rubicon》機戰傭兵 VI:境界天火

而其實除了這兩個主要重點外TGA 2022還有不少值得機迷留意的發布,例如白金公工作的全新遊戲Bayonetta系列前傳《Bayonetta Origins》、極受好評的星戰單機遊戲《Fallen Order》續作《Star Wars Jedi: Survivor》,2020英國BAFTA年度遊戲《Hades》續作《Hades 2》等等,明年不愁無Game玩了。

- Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon公開

同樣是由白金工作室開發的Switch遊戲,但是變成卡通繪本風格,玩法也由背後第三身視角變成俯瞰成ARPG

- Hades 2公開,預定2023年8月開放Early Access

- Star Wars Jedi: Survivor,2023年3月15日發售

- Diablo 4發售日公開(2023年6月6日)

- Street Fighter 6發售日公開(2023年6月2日)

- Remnant II公開

- Earthblade;極受好評獨立遊戲Celeste團隊的新作

- 地平線西域禁地DLC,PS5限定,2023年4月19日推出

- Dead Cells: Return to Castlevania DLC 死亡細胞和惡魔城的合作DLC



TGA 2022主要得獎名單:

年度遊戲大獎的兩強對決由《艾爾登法環》勝出取得成為2022年度遊戲,《艾爾登法環》亦同時得到最佳遊戲指導、最佳角色扮演遊戲等合共4個獎項。而《戰神:諸神黃昏》雖然失落年度遊戲,但也得到最佳動作/冒險遊戲、最佳遊戲音樂、最佳劇情等4個獎項。而近年在全球均極受歡迎的跨平台手機遊戲《原神》則獲得「玩家之聲大獎」。

TGA 2022主要得獎名單:



年度遊戲大獎(Game of the Year) -《艾爾登法環》



最佳遊戲指導(Best Game Direction) - 《艾爾登法環》



玩家之聲大獎(Players' Voice) - 《原神》



最佳持續發展遊戲(Best Ongoing Game) - 《FINAL FANTASY XIV Online》



最佳獨立遊戲(Best Indie) - 《浪貓》Stray



最佳動作/冒險遊戲(Best Action / Adventure Game) - 《戰神:諸神黃昏》



最佳角色扮演遊戲(Best Role-Playing Game) - 《艾爾登法環》



最佳遊戲音樂(Best Score and Music) - 《戰神:諸神黃昏》



最佳動作遊戲(Best Action Game) - 《Bayonetta 3》



最佳多人連線遊戲(Best Multiplayer Game) - 《Splatoon 3》



最佳美術設計(Best Art Direction) - 《艾爾登法環》



最佳劇情(Best Narrative) - 《戰神:諸神黃昏》



最佳演出(演員)(Best Performance) - 《戰神:諸神黃昏》Christopher Judge(飾克雷多斯 Kratos)



