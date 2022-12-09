TGA 2022重點懶人包：死亡擱淺2 Armored Core 6 主要得獎名單｜一年一度的遊戲界盛事「年度遊戲大獎」The Games Awards TGA 2022在今日（12月9日）正式舉行，除了頒發各個獎項之外機迷更關心的是同場進行的新遊戲資訊發布，而今次TGA就有許多令機迷們喜出望外的發布，接下來一兩年機迷們繼續有排忙了。



死亡擱淺2繼續有箭佬 Armored Core 6震撼公開

在TGA的頒獎期間穿插了多個新遊戲發布，其中最重磅的消息有小島秀夫的新作《死亡擱淺2》Death Stranding 2正式公開，Trailer中除了繼續有主角「箭佬」Norman Reedus之外，還有Léa Seydoux、Troy Baker等主要卡士也全部回歸，另外將有日本女演員「忽那汐里」新加入。

《死亡擱淺2》Death Stranding 2

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線流程速查表 主要目標 / Boss戰Level一覽

另一個令機迷極之振奮的公布是FromSoftware沉寂多年的機械人遊戲系列《Armored Core》（裝甲核心／機戰傭兵）正式公布完全新作《Armored Core VI Fires of Rubicon》境界天火。系列自2013年的《審判日》之後就未曾再有新作，多年來fans們早已等到不期不待，到今年TGA突然無預警公開全新作品，不少fans直呼「是否集體幻覺」。遊戲預定於2023年推出，平台為PS5、PS4、Xbox Series X|S、Xbox One及Steam，很快就有得玩了。

《Armored Core VI Fires of Rubicon》機戰傭兵 VI：境界天火

+ 5

而其實除了這兩個主要重點外TGA 2022還有不少值得機迷留意的發布，例如白金公工作的全新遊戲Bayonetta系列前傳《Bayonetta Origins》、極受好評的星戰單機遊戲《Fallen Order》續作《Star Wars Jedi: Survivor》，2020英國BAFTA年度遊戲《Hades》續作《Hades 2》等等，明年不愁無Game玩了。

按圖放大TGA 2022發布重點整合：



+ 5

👉Pokemon 朱/紫攻略｜通用閃光三明治配方 色違出現機率提升4倍

TGA 2022發布重點整合：



- Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon公開

同樣是由白金工作室開發的Switch遊戲，但是變成卡通繪本風格，玩法也由背後第三身視角變成俯瞰成ARPG

- Hades 2公開，預定2023年8月開放Early Access

- Star Wars Jedi: Survivor，2023年3月15日發售

- Diablo 4發售日公開（2023年6月6日）

- Street Fighter 6發售日公開（2023年6月2日）

- Remnant II公開

- Earthblade；極受好評獨立遊戲Celeste團隊的新作

- 地平線西域禁地DLC，PS5限定，2023年4月19日推出

- Dead Cells: Return to Castlevania DLC 死亡細胞和惡魔城的合作DLC



TGA 2022主要得獎名單：

年度遊戲大獎的兩強對決由《艾爾登法環》勝出取得成為2022年度遊戲，《艾爾登法環》亦同時得到最佳遊戲指導、最佳角色扮演遊戲等合共4個獎項。而《戰神：諸神黃昏》雖然失落年度遊戲，但也得到最佳動作／冒險遊戲、最佳遊戲音樂、最佳劇情等4個獎項。而近年在全球均極受歡迎的跨平台手機遊戲《原神》則獲得「玩家之聲大獎」。

按圖放大TGA 2022主要得獎名單：



+ 4

👉Pokemon 朱/紫攻略｜4隻被封印準神捕捉方法 相應樁柱位置一覽

TGA 2022主要得獎名單：



年度遊戲大獎（Game of the Year） -《艾爾登法環》



最佳遊戲指導（Best Game Direction） - 《艾爾登法環》



玩家之聲大獎（Players' Voice） - 《原神》



最佳持續發展遊戲（Best Ongoing Game） - 《FINAL FANTASY XIV Online》



最佳獨立遊戲（Best Indie） - 《浪貓》Stray



最佳動作／冒險遊戲（Best Action / Adventure Game） - 《戰神：諸神黃昏》



👉Pokemon 朱/紫攻略｜啟暴龍（快龍）出現位置及捕捉方法｜寶可夢

最佳角色扮演遊戲（Best Role-Playing Game） - 《艾爾登法環》



最佳遊戲音樂（Best Score and Music） - 《戰神：諸神黃昏》



最佳動作遊戲（Best Action Game） - 《Bayonetta 3》



最佳多人連線遊戲（Best Multiplayer Game） - 《Splatoon 3》



最佳美術設計（Best Art Direction） - 《艾爾登法環》



最佳劇情（Best Narrative） - 《戰神：諸神黃昏》



最佳演出（演員）（Best Performance） - 《戰神：諸神黃昏》Christopher Judge（飾克雷多斯 Kratos）



👉AI繪圖大流行 燦神、館長梗圖秒變美少女 調味料瓶變肉腿蘿莉