Pokemon 朱/紫攻略 啟暴龍（快龍）出現位置及捕捉方法｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略「啟暴龍」（快龍）出現位置及捕捉方法。



又型又勁啟暴龍 太晶化變鋼屬屈機

啟暴龍（快龍）是第一代就已登場的準神精靈，因為外型可愛能力又強，即使Pokemon遊戲這麼多年下來一直都維持著強大的戰力和相當高的人氣。在《Pokemon 朱/紫》同樣有啟暴龍，但是出沒地點不多，

《Pokemon 朱/紫》和上一集《Pokemon 劍/盾》相比的好處是今集的精靈出現基本上不受天氣影響，不再需要用當年邪道的改時間換天氣大法，只要去相應地方兜幾轉就能遇到。如果是較為稀有的靈精，可以配合有「遭遇力」的三明治，就能令相應屬性的精靈大量出現；當然要注意的是如果該地區同屬性的精靈有多於一款，那就同屬性的精靈都會混在一起出現了。

快龍

👉Pokemon 朱/紫攻略｜爆機後開放元素 / 內容一覽 捉第二隻神獸

按圖放大啟暴龍出現位置及捕捉方法：



+ 7

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線流程速查表 主要目標 / Boss戰Level一覽

啟暴龍出現位置及捕捉方法：



野生的啟暴龍會出現在地圖最東邊、釀光市東北面的北第2區，需要取得攀岩後才能到達，等級在55~60左右。另外同一地區也有太晶化啟暴龍（固定出現），等級高達75，太晶屬性是鋼又會用地震，要帶剋鋼（如火、格鬥）以及不怕地面系的精靈來打；太晶化鋼屬和啟暴龍非常配合，而且太晶化捉回來時就會有4V，可作為即戰力使用。

太晶變鋼的啟暴龍真的不是說笑

👉Pokemon 朱/紫攻略｜通用閃光三明治配方 色違出現機率提升4倍

如果想早點拿到不介意自己由低階養起進化，在大鍋湖以及焙固鎮東面的的河可以捉到迷你龍，練級進化後就可變成哈克龍和啟暴龍。不過要注意迷你龍和哈克龍都是膽小的精靈，發現玩家後會馬上逃走消失，要眼明手快R2開戰。

潛水怕屈機的哈克龍

其他準神／稀有精靈的位置可見另文攻略：



👉Pokemon 朱/紫攻略｜4隻被封印準神捕捉方法 相應樁柱位置一覽