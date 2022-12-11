Pokemon 朱/紫攻略 洛托姆捕捉及形態變換方法 型錄入手位置｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略「洛托姆」出現位置、捕捉及形態變換方法，以及型錄入手位置。



特殊精靈洛托姆 取得型錄後可變多個型態

洛托姆是電+幽靈屬性的精靈，特徵是可以變換為微波爐、雪櫃等不同電器的形態，變形後屬性和可用的招式也會隨之變化。《Pokemon 朱/紫》中的洛托姆並不難捕捉，只是出現地點不多；另外由於洛托姆有幽靈屬性，有可能在日間不會出現；如果明明已在棲息地卻找不到的話可等到晚上再去找。記者自己在是晚上的漬沁鎮北邊的燈塔附近捉到，大家可以去碰碰運氣。

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在捉到洛托姆後，還需要有「洛托姆型錄」才能為其轉變型態；而取得洛托姆型錄的方法是在捉到洛托姆之後，到漬沁鎮的拍賣場中會新出現一位黑衣的女NPC，和她進行投標拍賣並勝出即可獲得洛托姆型錄。

記者自己是每次都出最高價，結果花5000元就買到了，建議最少帶15000圓在身上才去競標以免失敗。

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取得洛托姆型錄之後，在包包的重要道貝選擇洛托姆型錄對洛托姆使用，即可讓其改變型態。洛托姆型態一覽：

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