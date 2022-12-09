Pokemon 朱/紫攻略 沙奈朵出現位置及捕捉方法 快刷色違心得｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略「沙奈朵」出現位置、捕捉方法及快刷色違心得。



人見人愛沙奈朵

沙奈朵（サーナイト）一直以來都是Pokemon系列中人氣非常高的精靈，特攻高、可學習招式多，超能力+妖精屬性弱點少，而且最重要是造型吸引，以至不少訓練員都將沙奈朵當成自己老婆。今集《Pokemon 朱/紫》的沙奈朵比劍盾時容易捉到，一來不需要天氣，二來可以用三明治的「遭遇力」來提高出現率，基本上和必出沒有分別。

人見人愛沙奈朵

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按圖放大沙奈朵出現位置：



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快刷沙奈朵色違方法：



利用之前在其他攻略文寫過的通用閃光三明治配方，食用有「閃光力：妖精」和「遭遇力：妖精」的三明治，就可以在雪山全境（一般是冰櫃鎮附近）遇到大量沙奈朵和拉魯拉絲。一直圍著冰櫃鎮兜圈刷新精靈，以數量來刷出色違；見網上回報一般15~20分鐘就能刷到色違的沙奈朵或拉魯拉絲了。

通用閃光三明治配方可見另文攻略：



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