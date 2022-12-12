Pokemon 朱/紫攻略｜謎擬Q出現位置及捕捉方法｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略「啟暴龍」（快龍）出現位置及捕捉方法。



可愛又強力謎擬Q

謎擬Q（ミミッキュ）是寶可夢系列中十分受歡迎的一隻精靈，會穿上比卡超的畫皮外套，驟眼看起來十分詭異；但其實是因為人類如果看到謎擬Q的本體就會受到精神攻擊，所以謎擬Q才穿上比卡超畫皮以圖親近人類。除了可愛的設定之外謎擬Q在對戰中也屬於常見的強勁精靈，一來有著幽靈＋妖精屬性弱點相當少，加上有專用特性「畫皮」讓牠可以幾乎100%確定能承受一次攻擊不死，然後謎擬Q就能趁機使用劍舞等強力的buff技後接連反殺對手。

野生的謎擬Q會在印記森林北邊出現，主要會在草叢中發生，數量不多要少許眼力來找。

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按圖放大野生謎擬Q棲息地：



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另外也有太晶化的版本，會固定出現在北第二區的湖泊旁邊，需要打倒偽龍寶主取得攀岩後才能到達。太晶屬性也固定為妖精屬性。

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