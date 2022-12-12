Pokemon 朱/紫攻略 利歐路／路卡利歐出現位置 隱藏太晶化版地點 ｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略「路卡利歐」出現位置及隱藏太晶化版地點。



動畫版大活躍路卡利歐

路卡利歐是Pokemon系列中人氣相當高的精靈，外觀有型同時戰鬥力也強，格鬥+鋼的屬性令牠弱點少、抗性多、打擊面又廣，不論PVE還是對人戰都是熱門精靈。在最近的Pokemon動畫中路卡利歐更是陪小智一起奪得世界冠軍，可謂風頭一時無倆。

在《Pokemon 朱/紫》中路卡利歐甚少出現很難捕捉，不過其進化前的形態「利歐路」則是不難遇到，在南區各個地區都會出現，當然和一般精靈比還是屬於數量較少，而且多出現在草叢之內，需要少許眼力尋找。

利歐路

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按圖放大野生利歐路棲息地：



利歐路需要累積好感（親密度 / 友好度）才能進化，好感度能通過各種方法提升，詳細可見另文攻略：

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如果懶得自己刷好感不想自己進化，也可以去地圖東北部北第一區尋找野生的路卡利歐，但是出現機率非常低，不是太建議花時間尋找。

極少出現...

比較建議去捕捉固定地點出現的野生太晶化路卡利歐，打破其太晶化後就可丟精靈球捕捉；只是其等級高達75，建議到自己等級有一定程度後才去捉。太晶路卡利歐位於雪山的隱藏洞窟內，前往方法可按圖放大：

按圖放大太晶化路卡利歐位置及前往方法：



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