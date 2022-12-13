Pokemon 朱/紫攻略 全未來種位置一覽 鐵武者 鐵荊棘（未來班吉拉）｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet已推出，以下《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略全未來種精靈捕捉位置一覽。



特殊精靈古代 / 未來種

未來種和古代種是《Pokemon 朱/紫》新增加的一系列精靈，前者為紫版、後者則為朱版限定，特色是不論未來還是古代種精靈均為各自有既存原型精靈的衍生變種，例如「鐵荊棘」就是未來版本的班吉拉。未來種和古代種精靈的種族值一律為570，而且全部不能生蛋；亦因此不能以生蛋方式嚴選，不過今集已有齊全的強化道具如銀色王冠直接將一項能力升至V、各種薄荷來改變性格、特性膠囊/藥膏來改變特性，只要用道具就能讓古代/未來種精靈成為即戰力。

古代種/未來種精靈基本上都要在完成裡關後於第零區域內捕捉，其中少部份如鐵武者只會於特定位置出現。

鐵武者 ＝ 未來艾路雷朵

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按圖放大全未來種精靈捕捉位置：



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全未來種精靈捕捉位置：



鐵轍跡：在多個地帶出現，第四觀測站出來轉左的下坡路較易遇到



鐵包袱：最易捉的一款，第零區各處都有，基本上各觀測站一出來附近就會見到



鐵臂膀：第零區各處都有，在第1觀測站出去轉右走到岩棚底下就有不少



鐵脖頸：第三觀測站旁邊的洞穴內，或是第四觀測站出來轉左的下坡路都有



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鐵毒蛾：在不止一個地區出現，和鐵臂膀一樣在第1觀測站出去直走到岩棚底下就有，或是途中已會遇到



鐵荊棘：只在少數地方出現，但是在第1觀測站旁邊的岩石附近就有機會出現，沒見到就多繞幾圈刷到有



鐵武者：在第3觀測站出來轉左直走，在一棵大樹前面左手面有條小路進入洞窟，在洞窟內空地



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